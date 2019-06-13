İşte Huawei'nin Android alternatifi

Google'ın Android işletim sistemininde çıkarılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Huawei, Android’e alternatif olarak Aurora işletim sistemini inceliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın işletim sistemi Android'den mahrum kalma tehdidi ile karşı karşıya kalan Huawei'nin alternatif planı belli oldu.

Bir süredir kendi işletim sistemi için ciddi mesai harcayan Huawei'nin bu sistem stabil hale gelene kadar başka bir platfrom ile ara geçiş formülü üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Tabi bu proje için çok fazla alternatif yok. The Bell’in haberine göre, Aurora OS bir adım öne çıkıyor.

Aynı habere göre, Huawei yöneticisi Guo Ping, Rusya Federasyonu’nun Dijital Gelişim, İletişim ve Kitle Medya Bakanı Konstantin Noskov ile yaptığı görüşmede Aurora OS’u kullanmak konusunda fikir aldı.