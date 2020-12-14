İşte hükümet programı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti programı Meclis Genel Kurulu’nda okundu

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.25’da toplanan Genel Kurul’da ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Yayın Yüksek Kurulu üyeliğine Adnan Işıman’ın atanması bilgiye sunuldu.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, YDP Milletvekili Erhan Arıklı’nın pandemi sürecinde hükümet tarafından yapılan harcamalar hakkında verdiği meclis araştırma önerisini, yazılı soru olarak yeniden sürmek üzere geri çektiği de Genel Kurul’un bilgisine sunuldu.

Ardından Başbakan Ersan Saner hükümet programını okumak için kürsüye çıktı.

Saner programı okumaya başlamadan önce yaptığı konuşmada, kabinenin Meclis’te okunmasından sonra 1 haftalık süreleri olmasına rağmen ülkenin içinde bulunduğu durumu göz önüne alarak hükümet programını bugün sunduklarını dile getirdi.

Programı hazırlarken yapabilecekleri işlere odaklandıklarını anlatan Saner, bu sürede en iyi programı yapmak için bakanların tüm gayretlerini ortaya koyduğunu anlattı.

Hükümetin bir an önce kurulup icraata başlaması gerektiğini kaydeden Saner, programa konulacak katkılar için şimdiden teşekkür ettiğini ifade etti.

Covid-19’un ülkede kendini ciddi şekilde hissettirmeye başladığını anlatan Saner, önce sağlık diyerek Bilim Kurulunun alacağı kararları uygulayacaklarını belirtti.

BAŞBAKAN SANER'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:

"İçinden bulunduğumuz ve tüm dünyayı da etkisi altına alan COVID-19 Pandemi felaketi ve ekonomik kriz ortamında, önceliğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü sonuçlandırılıp imzalamak olacaktır"

“Ülkede 10 Marttan beri 1250 vaka saptandı. 6 kayıp yaşandı. KKTC covid-19’la mücadelede en başarılı ve en güvenilir ülke durumunda "

"Dünya ile birlikte yaşadığımız Covid-19 kaynaklı ekonomik daralmayı, göreceli avantajımızı kullanarak aşacağız. Başlatmış olduğumuz çalışmaları tamamlayarak, yüksek öğrenim, turizm ve konut sektörümüzü, kısa süre içinde daha iyi bir duruma getirmeyi hedeflemekteyiz"

"Bilim insanlarının öneri ve kararlarını dikkate alarak adımlar atacağız.Acil Durum Hastanesi’nin randımanlı şekilde devreye girmesi için çalışmalar tamamlanacak. Kovid-19 aşısı temin edilerek, risk gruplarından başlamak üzere vatandaşlarımızın aşılanması yoluna gidilecek"

"Kamuda verimliliğin artması için reformcu bir yaklaşım benimsenerek ilgili yasada tadilatlar yapılacaktır"

"Halkın hassasiyetleri, ülkedeki çalışma izinli çalışanların beklentileri gözetilerek vatandaşlık konusunun düzen ve disipline kavuşması için çalışma yapılacak"

"Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı tüm ilgili belediyeler, tarafların görüşleri alınmak ve halkın katılımı sağlanmak suretiyle sonuçlandırılacaktır"

"Hükümetimizin bir diğer önceliği de D.Akdeniz’deki haklarımıza sahip çıkmak,kapalı Maraş’ın açılması sürecini Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye ile işbirliği halinde devam ettirmek,Kıbrıs konusunda,iki Devletli bir çözüme ulaşılması için, istişare içinde ileri adımları atmak olacak"

"KKTC E-Devlet Yürütme Kurulu ve TC Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından onaylanmış olan E-Devlet ve KKTC Veri Merkezi Binası Projelerinin, en yakın zamanda temelleri atılacak ve inşaatına başlanacaktır"

"Tüm Kamu Hizmetlerinin elektronik ortamda tek noktadan yapılmasını sağlayacak E-Devlet Kapısı Projesi tamamlanmış olup pilot uygulaması hayata geçirilecek ve hemen ardından vatandaşlarımızın kullanımına açılacaktır"

"AB kurum ve kuruluşları nezdinde Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının destek görmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. AB uyum çalışmaları ve mali yardım çalışmalarının etkin koordinasyonunun ve AB ile tesis edilen işbirliğinin devamı sağlanacaktır"

"Türkiye’den kablo ile elektrik ve doğal gaz getirilmesi ve Doğu Akdeniz’deki doğal gaz aramaları ile ilgili çalışmalar Türkiye ile işbirliği içerisinde artarak devam edecektir. Yenilenebilir enerji konusunda artan talebin karşılanmasına yönelik çalışmalara öncelik verilecektir "

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14/12/2020 13:07