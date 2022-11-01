İşte inci gibi beyaz dişler veren 4 yöntem

Beyaz dişler, herkesin hayali olsa da, birçok insan hem yanlış bakım rutini hem de beslenme sistemi gibi faktörlerle yeterince beyaz olmayan dişlerden şikayet ediyor. Fakat bazı yöntemler, aslında aradığınız bembeyaz dişlerin sırrını veriyor.

Diş bakımında ihtiyaç duyduğunuz sararma önleyici adımları doğru uygulamak, bembeyaz dişlere sahip olmanızı kolaylaştırır. Önemli olan bu noktada nasıl bir uygulama yapmak 4 yöntemi ihmal etmeyin. İşte o ipuçları…

KAHVE VE KÖRİ GİBİ YİYECEKLERDEN KAÇININ

Kahve içmek ve sigara içmek diş lekeleme etkileriyle bilinir, ancak köri gibi yiyeceklerin bile dişlerinizi o güzel beyaz renginden döndürebileceğini biliyor muydunuz? Sundeep Patel, lekelenmeden kurtulmak için parlak bir gülümsemeye sahip olmak istiyorsanız, kahve, çay, köri ve koyu renkli meyveler gibi koyu renkli yiyecek ve içeceklerden kaçınmanız gerektiğini belirtiyor.

Dişlerinizin her tarafında çok sayıda mikroskobik delikler, çukurlar ve çıkıntılar bulunuyor ve ağzınızdan geçen içecekler bakteri parçacıklarını yakalayacak ve bakteri parçacıkları bu deliklere çıkıntılara oturduğundan dişlerinizin lekeli, donuk ve gri görünmesini de sağlayarak lekelenmeye neden olabilir.

PİPET KULLANIN

Sararmaya sebep olan içeceklerden kendinizi korumak için en iyi yöntemlerden biri ise; pipet kullanımı. Bu sayede direkt bardak içerken koyu renge sahip içeceklerin dişlerinize temasını azaltarak dişteki boşluklara dolmasını ve lekelenmesini önleyebilirsiniz.

DİŞ MACUNU SEÇİMİNDE HİDROJEN PEROKSİT İÇERİĞİ

Doğru diş macununu seçmek, inci beyazı dişlerin anahtarı olabilir. Diş macununuzun en iyi beyazlatmayı sağlamasını istiyorsanız, malzemeleri kontrol edin. Dişlerinizi beyaz tutmanın ucuz ve kolay bir yolunu istiyorsanız, beyazlatıcı bir diş macunu tercih etmeniz yardımcı olacaktır.

İçerik listesinde hidrojen peroksit içerenleri tercih etmelisiniz, çünkü bu dişlerdeki koyu lekeleri çıkarmaya ve diş minesini bir sonraki beyazlatma tedavinize kadar parlak ve beyaz tutmayı sağlar.

AĞIZ HİJYENİNE DİKKAT!

İyi bir ağız hijyeni rutininin yerini hiçbir şey tutamaz. Bu sadece lekelenmeyi önlemekle kalmaz, aynı zamanda gelecekteki diş kontrollerinizin de rahat geçmesini sağlar. Dişlerinizi sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez fırçalamalısınız. İnatçı lekeleri çıkarmak için daha çok çalışacak bir elektrikli diş fırçası, günde iki kez veya her yemekten sonra diş ipi kullanmanız öneriliyor.

Gargara kullanabilirsiniz ancak dikkatli olun çünkü bazı gargaralar gerçekten lekelenmeye neden olabilir, bu yüzden mümkünse beyazlatıcı bir gargara tercih edin.

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01/11/2022 23:25