İşte iPhone 13 modelinin özellikleri ve fiyatı!

iPhone 12 serisi ile iPhone 5’de gördüğümüz kalın kasa tarzına geri dönen, ayrıca diğer ürünlerinde de bu tasarımı benimseyen Apple, iPhone 13 ile bu geleneğini sürdürdü. Akıllı telefon pazarında son dönemlerde liderliği rakiplerine kaptıran şirket, yeni akıllı telefonlarıyla bu düşüşü de tersine çevirmeyi hedefliyor.

Tüm seride olduğu gibi iPhone 13, Apple A15 Bionic işlemciden gücünü alıyor. Bu durum kendisini en güçlü iPhone modeli yapmaya yeterli oluyor. Geçtiğimiz yıl giriş modeli 64 GB depolama alanına sahip olan telefon, bu yıl 128 GB depolama alanıyla giriş yapıyor. Özellikle cihazın giriş seviyesi modelinin depolamasının artması da rakiplerinin işini zorlaştıracak.

Apple A15 işlemcisi ile en güçlüsü

5 nm fabrikasyon süreci ile üretilen A15 Bionic işlemcisi, iPhone 13 ailesinin tüm üyelerine güç veriyor. 15 milyar transistörden oluşan işlemci, ikisi yüksek frekanslı olmak üzere 6 çekirdekten oluşuyor. Bununla birlikte cihazda 5G bağlantısı ve WiFi 6 teknolojisi yer alıyor.

6.1 inç ekrana sahip olan iPhone 13′ün arkadaki iki kamerası 12 Megapiksel f/1.6 geniş açı ve 12 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açı lense sahip. Bununla beraber gece modunu önceki seride iyileştiren Apple, yeni iPhone’larda film çekimlerinde kullanılan bir yöntem olan Smart HDR 3 teknolojisini kullanıyor. Cihazda yer alan Face ID çentiği ise bir önceki modele göre yüzde 20 daha küçük.

Ön tarafta 12 Megapiksel f/2.2 diyaframa sahip Smart HDR 3 destekli kamera karşımıza çıkıyor. Face ID teknolojisini sunan bu kamera, ayrıca 4K / 60 FPS video kaydı yapabiliyor.

Apple ayrıca video için, eğlenceli bir Knives Out tarzı parodide gösterdiği bir video sırasında odağı değiştirmek için bir odak efektine izin veren yeni bir “sinematik modu” tanıttı. Bir video kaydederken, sinema modu gerçek zamanlı çekim yaparken odağı otomatik olarak değiştirip, insanlar çerçeveye girdiğinde veya kameradan uzağa baktığında odağı otomatik olarak değiştiriyor. Ayrıca, daha hassas kontrol için odağı manuel olarak değiştirebilecek veya belirli bir nesneye odaklanabileceksiniz.

Yeni nesil iPhone mavi, yeşil, siyah, beyaz ve (PRODUCT) RED olmak üzere 5 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Ayrıca cihazın fiyatı ise 128 GB için 799 dolar olarak açıklandı. iPhone 13, 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçeneklerine sahip olacak.

Bu habere tepkiniz:



14/09/2021 21:50