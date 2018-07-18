İşte iPhone'larda olmayan, sadece Galaxy S10'da bulunan özellik

Samsung yeni telefonu S10'da iPhone'larda bulunmayan "ekran üzerinde parmak izi" özelliği ile rekabeti arttırmayı planlıyor. İşte Samsung'un yeni parmak izi teknolojisi...

TF Güvenlik analisti Ming-Chi Kuo'nun verdiği bilgilere göre Samsung 2019'da Galaxy S10'un üç farklı modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Samsung'un önümüzdeki yıl S10 tanıtımında kullanacağı önemli bir özelliğin, "ekran üzerinde parmak izi" okuyucu (FOD) olduğu belirtildi.

Kuo'nun açıklamasına göre Samsung, Galaxy S10'u 5.8 inç, 6.1 inç ve en büyük boyutu olan 6.4 inç'lik üç farklı ekran boyutu ile piyasaya sürecek.

Öte yandan Galaxy S9'un arka tarafında parmak izi okuyucu bulunuyor. Apple ise bu yıl parmak izi okuyucusu bulunmayan üç farklı iPhone çıkardı. iPhone X kullanıcıları ise telefonlarını parmak izi yerine Face ID ile kilitliyor.

Kuo ise Samsung'un ekran parmak izini (FOD) teşvik edeceğine inandığını söyledi. Bu yeni özelliğin "A serisi" telefonlarında ve 2019 sonbaharında piyasaya sürülmesi beklenen ayrıca 3 boyutlu fotoğraf çekebileceği söylenen Galaxy S10'da da kullanılacağı belirtiliyor.

Bununla birlikte bu yeni ekran üzerinde parmak izi teknolojisinin Galaxy S 10'un 6.4 inç'lik en büyük boyutunda kullanılacağı ve diğer iki boyutunda normal parmak izi teknoloji bulunacağı ifade edildi.

Öte yandan Çinli telefon devi Honor da yeni telefonu Honor 10'da "ekran altı parmak izi" okuyucu özelliği ile benzer bir parmak izi teknolojisini lansman toplantısında tanıtmıştı.