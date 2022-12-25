İşte İskele İlçesi Seçim Sonuçları

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25/12/2022

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İşte İskele İlçesi Seçim Sonuçları

İskele ilçesinde seçim sonuçları açıklanıyor.

İskele İlçesi seçim sonuçları şöyle:

ERENKÖY - KARPAZ BELEDİYESİ

SUPHİ COŞKUN (CTP Adayı): 1164

HAMİT BAKIRCI (UBP Adayı): 2175

BEKİR BOLATCAN (BAĞIMSIZ): 581

METİN OSMANLILAR (BAĞIMSIZ): 276

KÜFİ TULGA (BAĞIMSIZ): 588

İSKELE BELEDİYESİ

HASAN SADIKOĞLU (UBP Adayı): 3311

MEHMET ŞENOL (BAĞIMSIZ): 1742

MEHMETÇİK - BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ

CEMİL SARIÇİZMELİ (CTP Adayı): 1045

FATMA ÇİMEN TUĞLU (UBP Adayı): 1192

MEHMET ÇELEBİ (BAĞIMSIZ): 387

25/12/2022 19:33
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TAGS: seçim, haber, kıbrıs
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