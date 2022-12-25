İşte İskele İlçesi Seçim Sonuçları
25/12/2022
İskele ilçesinde seçim sonuçları açıklanıyor.
İskele İlçesi seçim sonuçları şöyle:
ERENKÖY - KARPAZ BELEDİYESİ
SUPHİ COŞKUN (CTP Adayı): 1164
HAMİT BAKIRCI (UBP Adayı): 2175
BEKİR BOLATCAN (BAĞIMSIZ): 581
METİN OSMANLILAR (BAĞIMSIZ): 276
KÜFİ TULGA (BAĞIMSIZ): 588
İSKELE BELEDİYESİ
HASAN SADIKOĞLU (UBP Adayı): 3311
MEHMET ŞENOL (BAĞIMSIZ): 1742
MEHMETÇİK - BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ
CEMİL SARIÇİZMELİ (CTP Adayı): 1045
FATMA ÇİMEN TUĞLU (UBP Adayı): 1192
MEHMET ÇELEBİ (BAĞIMSIZ): 387