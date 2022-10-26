‘İşte Kadın’ fotoğraf yarışması tamamlandı

İş Kadınları Derneği’nin, Garanti BBVA işbirliğiyle 5.sini düzenleyeceği ‘İşte Kadın’ fotoğraf yarışması 22 fotoğraf sanatçısının katılımı ile tamamlandı.

Sonuçlar Salı günü açıklanacak.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, katılımın, 31 Ağustos tarihinde sona ermesi ile önceden oluşturulan 5 kişilik bağımsız jüri 12 Eylül tarihinde toplanarak 108 fotoğraf arasından seçimini tamamladı.

Yarışma sonucunda 29 fotoğraf, jüri tarafından sergilenmeye layık görüldü.

İlk 3’e giren fotoğraflarımıza ek olarak Jüri Özel ödülü ve İş Kadınları Derneği Özel ödülleri içinde seçimler yapıldı.

Yarışma sonuçları, 1 Kasım Salı günü Kıbrıs Türk Sanayi Odası Lefkoşa’da saat 17.30’da kokteyl eşliğinde düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

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26/10/2022 18:00