İşte kadın ve erkek beyni arasındaki fark

Kadınlar ve erkekler arasındaki farklar binlerce yıllık bir tartışma konusu. Hangi noktalarda nasıl farklılıklar ortaya çıktığı ile ilişkili olarak ise birçok noktaya değinildi. Yapılan son araştırmalardan biri, kadınların bir konuda erkeklerden daha ileride olabileeğini gösteriyor.

"Gözlerden Zihin Okumak" adı verilen bir test, 57 farklı ülkeden yaklaşık 300.000 kişi üzerinde denendi ve herkese 36 farklı fotoğraf gösterildi. Bu insanlar, gözleri fotoğraflanan kişilerin hissettikleri farklı duygular arasında tercih yaptı. Korku, kafa karışıklığı, utanç, sinirlilik, huzursuzluk ve memnuniyet gibi duygular bu listede yer aldı.

"KADINLARIN SONUÇLARI ERKEKLERİNKİNDEN DAHA İYİ"

Çoğu ülkede, kadınları doğru bir şekilde tespit etmede ortalama olarak erkeklerden daha iyi bir puan aldı.

Proceedings of the National Academy of Sciences'ta yayınlanan çalışmayı yöneten Dr David Greenberg, İsrail'deki Bar-Ilan Üniversitesi'nde ve Cambridge Üniversitesi'nde fahri araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Sonuçların, dünya çapınca çok çeşitli ülkelerde benzer verilere sahip olduğunu belirtti.

"SEBEBİ HEM BİYOLOJİK HEM DE SOSYOLOJİK OLABİLİR"

Çalışma, bilişsel empati veya kendinizi bir başkasının yerine koyma ve ne düşündüğünü veya hissettiğini hayal etme yeteneği anlamına gelen 'zihin teorisine' bakan şimdiye kadarki en büyük çalışmadır. Kadınlar, 16 yaşından 70 yaşına kadar bu konuda erkeklerden daha iyi görünüyor.

Sonuçlara göre, ortalama olarak yüzde iki daha yüksek puan alıyorlar. Erkeklerin anne karnında daha fazla testosterona maruz kaldıkları için daha az empatik olabilmelerine ve kadınların genellikle diğer insanlara karşı kibar ve dikkatli olmaları için toplum tarafından özellikle teşvik edilmesi gibi teorilere rağmen, kadınların neden daha yüksek puan aldığı açık değildir.

"37 FARKLI ÜLKEDE KADINLAR ÇOK DAHA YÜKSEK PUAN ALDI"

Bilim insanları, hem biyolojik hem de sosyal faktörlerin rol oynadığını öne sürüyorlar. İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya, İspanya, Almanya ve Hindistan da dahil olmak üzere 37 ülkede yapılan testte kadınlar erkeklerden önemli ölçüde daha yüksek puan aldı.

Hiçbir ülkede erkekler testte kadınlardan önemli ölçüde daha iyi performans göstermedi. Araştırmacılar, 50 yaşından sonra kadınların empatisinde, menopozla bağlantılı hormonal değişikliklerle ilgili olabilecek bir düşüş buldular, ancak bunun herhangi bir rol oynayıp oynamadığını anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.

"58 YAŞINDAN SONRA ERKEKLERDE DURUM DAHA KÖTÜYE GİDİYOR"

Testin sonuçlarına göre erkeklerin empatisi 58 yaşından sonra daha da büyük bir düşüş gösteriyor. İngilizce yürütülen bir empati testinin sonuçları, aynı görevi sekiz başka dilde verilen ayrı bir grup insandan alınan test sonuçlarıyla doğrulandı. Ayrıca 7.000'den fazla kişi dahil olmak üzere üçten fazla grupta doğrulandı.

Başkalarıyla empati kurma yeteneği kişiden kişiye değişir ve kısmen genetiktir, ancak bunama, otizm ve şizofreni ve kişilik bozuklukları gibi akıl sağlığı sorunları olan kişiler için özellikle zordur.

27/12/2022 21:33