Özel Haber: Ziya Nasıfoğlu

Kıbrıs Türk Kadın Girişimciler Derneği (GİKAD)’ın, Global Girişimcilik Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında, bugün Girne Acapulco Resort Otel ev sahipliğinde, “İş’te Kadınlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Buluşuyor”zirvesi gerçekleşti.

Zirveye, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden, iş dünyası, iş dünyasında örgütlü meslek birlikleri, sivil toplum, kurum kuruluşların üst düzey yöneticileri ve temsilcilerinden oluşan seçkin isimler katıldı.

Zirve, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu’nun konuşması ile başladı.

Zirvede sırasıyla, İş İnsanı Demet Sabancı: “SHOPSA-Kadın E Ticaret Platformu, KAGİDER Başkanı Emine Erdem : ”Kadın Girişimciliğinde Yerel Yönetimlerin Yeri”,

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk: ”Sosyal Proje ve Sosyal Girişimcilik”,Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin: ”Yeşil Şehir, İklim Değişikliği, Sıfır Atık ,Su “,

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Eşi Sibel Tatar: “Havaya , Suya, Toprağa ve Kadına Saygı” konulu sunumlar gerçekleştirdi.

Etkinlikte ayrıca , GİKAD’ın , Yeniboğaziçi Belediyesi işbirliğinde düzenlediği “Kültürel Değerlerimize Sahip Çıkan Girişimci Kadınlar Yarışması”nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Zirvede, Moderatörlüğünü Belkıs Antik Kurucusu-İş İnsanı Belkıs Aktürk’ün üstlendiği “Ekonomide ve İş Dünyasında Kadın “ konulu oturumda, Cardplus Genel Müdürü Mine Tokay, Reeder Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral, Koç Finansman Genel Müdürü Yeşim Pınar Kitapçı, General Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mine Ayhan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Komite Üyesi Burcu Kayan, TURKONFED Başkan Yardımcısı Reyhan Aktar, TOBB Medya ve İletişim Başkan Yardımcısı Fügen Toksü konuşmacı olarak yer aldığı oturum yapıldı.

Moderatörlüğünü Halk Bilimci-Yazar Gonca Tokuz’un üstlendiği “Tarımda/Gastronomide Kadın” oturumunda, Gİ-KA KOOP Tarım Projesi Koordinatörü Doçent Doktor Eda Becer, İzmir Köy-KOOP Başkanı Neptün Soyer, TABİT Kurucu Ortağı Tülin Akın, Tarım Yazarı , Fütürist Mine Ataman,TEOFARM Kurucusu Elif Ovalı konuşmacı olarak yer aldı.

Moderatörlüğünü TOBB Kadın Çalışma Kurulu Başkanı G. Hülya Akkaya’nın üstlendiği, “Sivil Toplum Örgütlerinde Kadın” konulu oturumda, KKTC GİKAD As Başkanı Pınar Başman, GİFED Başkanı Huriye Serter,İzmir -İZİKAD Başkanı Başkanı Betül Sezgin, Bursa- BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu, KAİSDER –Ankara Temsilcisi Canan Karalar,Gaziantep –GİKAD Başkanı Gamze Aşnük,Trabzon TOBB KGK Başkanı Zuhal Akyüzlü konuşmacı olarak yer aldı.

Zirve, 19.30’da, Acapulco Resort Otel’de gerçekleşecek GALA ve Kıbrıs Gecesiyle sona erecek.

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13/11/2021 15:56