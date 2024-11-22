“İş’te Kadınlar Zirvede: Sözünün Kadınıyız” Etkinliği Girne’de Başladı

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) tarafından organize edilen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen “İş’te Kadınlar Zirvede: Sözünün Kadınıyız” etkinliği, Global Girişimcilik Haftası kapsamında Girne Acapulco Resort’ta başladı. Bugün saat 10.00’da başlayan zirve, 23 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

Etkinlikte; yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve toplumsal dönüşüm gibi çağımızın önemli konuları ele alınıyor. Organizasyon, Türk Devletleri'nden kadın örgüt ve dernek başkanları ile temsilcilerini ve Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan kadın girişimcileri bir araya getiriyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı’nı temsilen Meclis Başkanı Ziya Öztürkler onur konuğu olarak etkinlikte yer aldı.