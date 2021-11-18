“İş’te Kadınlar Zirvesi” Türkiye basınında ses getirdi

Kıbrıs Türk Kadın Girişimciler Derneği GİKAD’ın , Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde, Global Girişimcilik Haftası kapsamında düzenlediği, “İş’te Kadınlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Buluşuyor”zirvesi Türkiye basınında da yer buldu. Geçen hafta sonu Kasım’da yapıldı. Acapulco Resort Otel ev sahipliğinde, gerçekleşen etkinliğin haberleri bir çok yazılı ve internet medyasında yer buldu.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden , iş dünyası, iş dünyasında örgütlü meslek birlikleri, sivil toplum, kurum kuruluşların üst düzey yöneticileri ve temsilcilerinden oluşan, seçkin isimleri bir araya getirmişti.

İşte etkinlikle ilgili Milliyet’te Atilay Kandemir’in yazdığı köşe yazısı:

Global Girişimcilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘İş’te Kadınlar KKTC’de’, kadın girişimcileri ve profesyonelleri bir araya getirdi

Kadınlarımızın ekonomi, bilim, siyaset, sanat, sosyal sorumluluk projelerinde sadece katılımcı değil, yön ve karar veren bireyler olmalarına katkı sağlamak amacıyla kurulan Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), geçtiğimiz hafta düzenledikleri etkinlikte iş insanlarını KKTC’de bir araya getirdi. Organizasyon, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB ) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun destekleriyle, Global Girişimcilik Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleşti. ‘İş’te Kadınlar’da buluşan isimler arasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi GİKAD Onur Üyesi Sibel Tatar, Demsa Grup Kurucu Ortağı Demet Sabancı Çetindoğan, Opet Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Sezen Saral ve Tülin Akın da yer aldı. GiKAD Başkanı İçim Kavuklu ve çalışma arkadaşları, “GİKAD’da bire bir sivil toplum neferi olarak çalışmak için toplandık. Bu bizim için 10 altın kuraldır. ‘Sözünün kadını’ olduğumuzu herkesin bilmesini isteriz” dedi.

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18/11/2021 11:07