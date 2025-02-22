İşte Kar Yağışı Nedeniyle İptal Edilen Seferler

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
22/02/2025

İşte Kar Yağışı Nedeniyle İptal Edilen Seferler

İstanbul’da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle  Pegasus ve A Jet’in yarınki toplam  8 İstanbul- Ercan karşılıklı seferi iptal edildi.

 Türk Hava Yolları’nın seferlerinde ise herhangi bir iptal olmadığı bildirildi.

 T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın için iptal edilen seferler şöyle:

 PC1912 SAW ECN, PC1913ECN SAW, 1920 SAW ECN, 1921 ECN SAW PC1926 SAW ECN, PC1927 ECN SAW, VF 163 SAW ECN VF 163 ECN SAW

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: kar, haber, yağış, uçak, sefer
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.