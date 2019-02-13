İşte kazanın detayları!

Haber Kıbrs-Özel

Lefkoşa-Girne Anayolu’nda saat 17.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin olay yerinden elde ettiği bilgiye göre kazada 1 kişi yaralandı. Yaralının olay yerine giden 112 acil servis aracı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Öte yandan kaza nedeniyle Lefkoşa’dan Girne istikameti trafiğe kısa süreli kapatıldı. Araçların anayoldan kaldırılması ile trafik yeniden açıldı. Kaza, anayolda seyreden bir aracın anayol kenarında park edilmiş bir araca çarpması ile meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre saat 17.30 sıralarında Lefkoşa-Girne ana yolunun 1-2. kilometrelerinde Selen Yeniada (K-50) NL 526 plakalı aracıyla dikkatsiz şekilde Girne istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solunda bankette park halinde duran Musa Özerçay (E-36) yönetimindeki NH 913 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kazada, NH 913 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İfakat Özler (K-37) hafif yaralandı ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi.