UBP’de Lefkoşa ilçesini temsilen Parti Meclisi’ne girecek isimler kesinleşti.

Haber Kıbrıs sayım alanından çıkan rakamlara ulaştı. Sırası ile, Aydın Soyer, Ahmet Savaşan, Aydın Amca, Nurcan Yardımcı, Mehmet Özçelik, Halil Esendağlı, Hüseyin Paşa, Hakan Fellahoğlu, Erdoğan Mani, Kemal Oktar, Ata Satur, Fikret Çavuşoğlu, Cemal Bulutoğluları, Ahmet Akbil, Süreyya Gürses ve Mevlüt Osmanoğlu ilk 16’ya girerek PM üyesi oldu.

3 kişilik Lefkoşa Kadın Kotası Parti Meclisi Üyeliğine; Selin Candemir, Füsun Özsun ve Özlem Uzun Sefer seçildi.

Lefkoşa Gençlik Kotası içerisinde yer alan üç isim ise şöyle: Özdemir Özerem, Mehmet Aktunç ve Kemal Özekmekçi.

İşte kesin sonuçlar: