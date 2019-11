İşte kestanenin faydaları

Kestane mevsimi geldi. Lif, mineral ve vitamin açısından kestanenin oldukça zengin olduğunu ve sağlık için çok faydalı olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Kestane stresi azaltır, kan basıncı ve kolesterolü dengeler, bağışıklığı güçlendirir ve kalbi korur” açıklamasında bulundu.

Kestanenin 100 gramında 170 kalori olduğunu, 3 orta boy kestanenin 1 dilim ekmeğe eşdeğer olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “B ve C grubu vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir açısından zengin olan kestanenin öğünlerde tercih edilebilir. Diyet lifi açısından 100 gram kestane günlük ihtiyacın yüzde 21’ini karşılayabilir” dedi.

Kestanenin C vitamini bakımından zengin olduğunu ve 100 gram kestanenin günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 72’sini karşılayabildiğini belirten Özdemir, “Kestane, içerdiği antioksidan bileşenler ve C vitamini sayesinde vücudu koruyarak bağışıklığı güçlendirir. B kompleks vitaminleri açısından zengin olmasından dolayı da büyüme ve gelişmeyi destekler, kırmızı kan hücreleri oluşumuna yardımcı olur. Ayrıca gribe karşı da koruyucudur” şeklinde konuştu.

Kestanenin tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri içerdiğinden hastalıklar için koruyucu olduğunu söyleyen Özdemir, “Kestane, kolesterolü dengelemede ve koroner kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur” dedi.

Kestanenin yüksek karbonhidrat içermesi sebebiyle sağlık için faydalı olmasının yanı sıra kontrollü tüketilmesi gerektiği önerisinde bulunan Özdemir, “Yüksek potasyum içeriği nedeniyle böbrek hastaları hekimine danışmadan kestane tüketmemeli. Diyabet hastaları ve zayıflama diyeti yapanlar kestane porsiyonuna dikkat etmeli” uyarısında bulundu.

Kestanenin içeriğinde bulunan potasyumun kas yorgunluğunu gidererek vücuda zindelik verdiğini belirten Ulaş Özdemir, “Kestane stresin zararlı etkilerini azaltıyor. Kestanede gluten bulunmadığından çölyak hastaları, gluten intoleransı olanlar ve alerjisi olanlar da rahatlıkla tüketebilir” dedi.

20/11/2019 15:03