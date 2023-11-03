Kilo verme süreci, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biridir. Ancak bu sürecin başarıyla ilerlemesi için doğru yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Diyetisyen Övünç Selden, kilo verme konusunda önemli ipuçlarını yazdı.

İşte Diyetisyen Övünç Selden'nin yazısı:

Kilo vermek için neler yapabilirim. Sağlıklı nasıl kilo verebilirim . kilo vermek isteyenler bu konu sizin için tabi öncelikli olarak kişinin bugün de yesem, yarın başlarım psikolojisinden kurtulması gerekir. Daha kaç pazartesi geçecek? Bir şekilde kişinin yeterli, dengeli ve her şeyden önemlisi sağlıklı beslenme alışkanlığını yaşam biçimi haline getirmesi gerekmektedir. Başkalarına eşlik etmek yerine, kişinin kendine ve çevresindekilere “hayır” diyebildiğini görmesi, özgüveninin yükselmesine yardımcı olacaktır.

İşte kilo verme konusunda etkili altın öneriler:

1.İnanmak, başarmanın yarısıdır. Kişi, zayıflayanlardan hiçbir eksiğinin bulunmadığını düşünmeli; bu fazlalıklardan kurtulmak adına kesin karar vererek zayıflama sürecini başlatmalıdır. Önce niyet, sonra diyet…

2. Büyük hedeflere küçük adımlarla ulaşılır. 20 senede alınan kilolardan 20 günde kurtulmaya çalışmak mağlubiyeti en başta kabul etmektir. Bu nedenle, gerçekçi ve ulaşılabilir bir hedef belirlenmelidir.

3. Günlük uyku süresinin ortalama 7 – 8 saat arasında tutulmalıdır. Sürekli olarak çok daha kısa veya uzun süren uyku kilo kontrolünde olumsuz etkiler göstermektedir.

4. Uyandıktan sonra ilk fırsatta bir şeyler yenilmelidir. Başta kahvaltı olmak üzere asla öğün atlanmamalıdır. Öğün atlayan kişi kilo almaya mahkumdur.

5. Sık aralıklarla, azar azar beslenilmelidir.

6. Yemek süresi uzatılmalıdır. Tokluk hissi ortalama olarak 20. dakikada oluşur. Yenilenlerden keyif ve tat alabilmek adına besinler iyice çiğnenmeli, küçük lokmalar halinde yutulmalıdır.

7. İnsülin seviyesinde ani değişikliğe yol açarak tekrar tatlı yeme isteği uyandıracağı için rafine şekerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Şekerin fazlasının yağa dönüştüğü asla unutmayalım

8. Fiziksel aktivitenin artırılması metabolizmayı hızlandırıcı etkiler göstermektedir. Düzenli yapılan egzersiz diyetin etkinliğini artırdığı gibi, koruma programında da başarıyı destekler. Endorfin, seratonin gibi mutluluk hormonlarını salgılaması açısından strese karşı birebir gelir.

9. suyu ihmal etmeyelim,

Sağlıkla Kalın

Diyetisyen Övünç SELDEN