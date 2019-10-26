İşte kış aylarında beslenme önerileri

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda, kış aylarında sağlıklı ve dengeli beslenmek için şu uyarı ve önerilerde bulundu.

Leman Denizgil'in yazısı şöyle:

Havaların soğumasıyla birlikte; nezle, halsizlik, yorgunluk gibi belirtiler herkeste görülmeye başlıyor. Mevsim değişikliği, çevresel etkiler, düzensiz ve yetersiz beslenmeyle bağışıklık sistemi zayıflıyor, vücut hastalıklara açık hale geliyor. Doğru bir beslenme programı uygulamak, bağışık sistemini kuvvetlendirerek hastalıklar açısından da önleyici yol oynamaktadır.

İşte bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardımcı beslenme önerileri;



Sebze ve meyve tüketimini artırın: Turunçgiller, kivi, yeşilbiber, domates, maydanoz, tere, roka, ayrelli (kuşburnu), antioksidan bir vitamin olan C vitamini açısından zengin besinlerdir bu dönemde alımları artırılmalıdır. C vitamininin beyaz kan hücrelerinin üretimini çoğalttığı düşünülmektedir. Bunlar enfeksiyonlarla savaşmanın anahtarıdır. Kayısı, portakal, havuç, maydanoz, ıspanak bir diğer antioksidan olan A vitamini bakımından zengindir. Yeşil yapraklı sebzeler ise E vitamini açısından zengin kaynaklardır.

Nar: Kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan nar, tam bir antioksidan deposudur. Bağışıklık sistemini güçlendirerek birçok hastalıktan vücudumuzu korumaktadır.

Süt, yoğurt, kefir : Bağışıklık sistemini güçlendirir.Süt grubu A vitamini açısından zengindir. Bunun yanında prebiyotik ve probiyotik içeriği zengin yoğurt ve kefir gastrointestinal florayı güçlendirerek enfeksiyon oluşumunu engellerler.

Zencefil: B3, B6 vitaminlerini ve demir, kalsiyum,fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum minerallerini içermektedir. Zengin içeriğiyle birçok hastalığa iyi gelen zencefil, bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirmektedir.

Zerdaçal: Diğer adı Hint safranı olan zerdeçal, zencefilgiller ailesinden başka bir besindir. Aktif maddesi curcumindir. Bol miktarda A ve E vitamini içermektedir ayrıca demir, manganez B6 vitamini, potasyum ve bakır bakımında oldukça zengindir. Bu parlak sarı, acı baharat, yıllardır hem osteoartrit hem de romatoid artrit tedavisinde anti-inflamatuar olarak kullanılmaktadır.

Et: Bağışıklığı destekleyici çinko mineralin başlıca kaynağıdır. Hafif çinko eksikliği bile enfeksiyon riskini artırabilmektedir. D vitamini ve çinko, beyaz kan hücrelerinin gelişimi için çok önemlidir.

Balık, keten tohumu,ceviz: Omega 3 kaynağı balık, keten tohumu, ceviz bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir. Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanabilmesi için haftada 2-3 kez balık tüketilmelidir.

Hava soğuk bile olsa bol bol su için: Kış aylarında soğuk nedeniyle su tüketimi azalmaktadır. Vücudun su ihtiyacı ne kadar azalsa da kilo kontrolünü sağlamak amacıyla günde 2-2,5 litre su tüketilmelidir. Su tüketiminde zorluk yaşayanlar, günlük olarak içecekleri suyu tarçın, karanfil veya limon ile aromalı hale getirerek tüketim kolaylığı sağlayabilir.

Fiziksel aktiviteyi ihmal etmeyin: Kışın açık alanlardan uzaklaşma nedeniyle fiziksel aktiviteler ciddi anlamda azalmaktadır. Bu durum egzersiz ile kalori harcamanın önüne geçmemeli, spor salonları veya ev gibi sıcak ortamlarda aktif olmaya devam edilmelidir.

26/10/2019 11:35