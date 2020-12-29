İşte KKTC'de Covid-19 Yoğun Bakım İstatistikleri

Tıp- İş Yönetim Kurulu üyesi Dr. Şükrü Onbaşı Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada bugüne kadarki yoğun bakım istatistiklerini paylaştı.

Bugüne kadar yoğun bakımda toplam 17 hastanın yattığını belirten Dr. Onbaşı, toplam 6 hastanın kaybedildiğini belirtti.

Yoğun bakımda yatan en genç hastanın 30, en yaşlı hastanın ise 83 yaşında olduğunu söyleyen Dr. Şükrü Onbaşı, hayatını kaybeden en genç hastanın 54 yaşında en yaşlı hastanın ise 83 yaşında olduğunu kaydetti.

Yoğun bakımda bugüne kadar toplam 10 erkek hastanın tedavi gördüğünü aktaran Dr. Onbaşı kadın hasta sayısının ise 6 olduğunu söyledi.

Verilen istatistiğe göre, 4 erkek, 2 kadın hasta hayatını kaybetti.

Onbaşı, öte yandan yoğun bakımda en uzun yatan hastanın 12 gün, en kısa yatan hastanın ise 3 gün oldğunu açıkladı.

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29/12/2020 11:06