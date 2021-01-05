İşte KKTC'deki koronavirüs vaka dağılımı
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, KKTC’nin ‘kısmi’ epidemiyolojik raporunu açıkladı.
05/01/2021
Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugüne kadar tespit edilen pozitif vakaların; ilçelere göre, yaşa göre, cinsiyete göre ve uyruklara göre dağılımlarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Kanal T’de katıldığı programda, KKTC’nin ‘kısmi’ epidemiyolojik raporunu açıkladı.
Pilli, vakaların toplam sayısını ve ilçeler ile yaşlara göre dağılımını şöyle aktardı:
-Şu ana kadar 1666 vaka tespit edildi
-Vakaların 511’i yerel
-Karantinada pozitifleşen toplam vaka sayısı 439
-1415 hasta taburcu edildi
-243 vakanın tedavisi sürüyor
-9 kişi hayatını kaybetti
-195 kişi otelde tedavi görüyor
-46 kişi pandemi hastanesinde tedavi görüyor
-1 kişi yoğun bakımda
İLÇELERE GÖRE DAĞILIM
Bugüne kadar;
Lefkoşa’da 400 vaka
Girne’de 323 vaka
Mağusa’da 106 vaka
Güzelyurt’ta 54 vaka
İskele’de 22 vaka
Lefke’de 13 vaka
Karpaz’da 32 vaka
Yurtdışından gelen 716 vaka
Toplam vaka 1666
YAŞLARA GÖRE DAĞILIM
Bugüne kadar;
0-1 yaş arası 9 vaka
1-5 yaş arası 27 vaka
5-12 yaş arası 90 vaka
12- 20 yaş arası 128 vaka
20-40 yaş arası 805 vaka
40-65 yaş arası 522 vaka
65 üstü 85 vaka tespit edildi.
CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM
659 vaka kadın
1007 vaka erkek
UYRUĞA GÖRE DAĞILIM
Bugüne kadar tespit edilen vakaların;
Yüzde 33’ü KKTC’den
Yüzde 46’sı Türkiye’den
Yüzde 8’i çift uyruklu
Yüzde 12’si diğer
DÜN TESPİT EDİLEN VAKALAR
Bakan Pilli ayrıca dün tespit edilen vakaların ilçelere göre dağılımını da paylaştı:
Lefkoşa: 10
Girne: 9
Mağusa: 3
Lefke: 2
Güzelyurt: 1
Kaynak: Ertuğrul Senova | Kıbrıs Postası