İşte KKTC'deki koronavirüs vaka dağılımı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugüne kadar tespit edilen pozitif vakaların; ilçelere göre, yaşa göre, cinsiyete göre ve uyruklara göre dağılımlarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Kanal T’de katıldığı programda, KKTC’nin ‘kısmi’ epidemiyolojik raporunu açıkladı.

Pilli, vakaların toplam sayısını ve ilçeler ile yaşlara göre dağılımını şöyle aktardı:

-Şu ana kadar 1666 vaka tespit edildi

-Vakaların 511’i yerel

-Karantinada pozitifleşen toplam vaka sayısı 439

-1415 hasta taburcu edildi

-243 vakanın tedavisi sürüyor

-9 kişi hayatını kaybetti

-195 kişi otelde tedavi görüyor

-46 kişi pandemi hastanesinde tedavi görüyor

-1 kişi yoğun bakımda

İLÇELERE GÖRE DAĞILIM

Bugüne kadar;

Lefkoşa’da 400 vaka

Girne’de 323 vaka

Mağusa’da 106 vaka

Güzelyurt’ta 54 vaka

İskele’de 22 vaka

Lefke’de 13 vaka

Karpaz’da 32 vaka

Yurtdışından gelen 716 vaka

Toplam vaka 1666

YAŞLARA GÖRE DAĞILIM

Bugüne kadar;

0-1 yaş arası 9 vaka

1-5 yaş arası 27 vaka

5-12 yaş arası 90 vaka

12- 20 yaş arası 128 vaka

20-40 yaş arası 805 vaka

40-65 yaş arası 522 vaka

65 üstü 85 vaka tespit edildi.

CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM

659 vaka kadın

1007 vaka erkek

UYRUĞA GÖRE DAĞILIM

Bugüne kadar tespit edilen vakaların;

Yüzde 33’ü KKTC’den

Yüzde 46’sı Türkiye’den

Yüzde 8’i çift uyruklu

Yüzde 12’si diğer

DÜN TESPİT EDİLEN VAKALAR

Bakan Pilli ayrıca dün tespit edilen vakaların ilçelere göre dağılımını da paylaştı:

Lefkoşa: 10

Girne: 9

Mağusa: 3

Lefke: 2

Güzelyurt: 1

Kaynak: Ertuğrul Senova | Kıbrıs Postası

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05/01/2021 17:04