İşte Konferans Ligi'nde eşleşmeler
17/03/2023
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında çeyrek ve yarı final kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
Çeyrek final maçları, 13 ve 20 Nisan'da yapılacak. Yarı final maçlarının 11 ve 18 Mayıs'ta yapılacağı turnuvanın finali, 7 Haziran'da Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Çeyrek final
Lech Poznan (Polonya) - Fiorentina (İtalya)
Gent (Belçika) - West Ham United (İngiltere)
Anderlecht (Belçika) - AZ Alkmaar (Hollanda)
Basel (İsviçre) - Nice (Fransa)
Yarı final
Lech Poznan - Fiorentina / Basel - Nice
Gent - West Ham United / Anderlecht - AZ Alkmaar