İşte Konferans Ligi'nde eşleşmeler

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17/03/2023

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İşte Konferans Ligi'nde eşleşmeler

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında çeyrek ve yarı final kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Çeyrek final maçları, 13 ve 20 Nisan'da yapılacak. Yarı final maçlarının 11 ve 18 Mayıs'ta yapılacağı turnuvanın finali, 7 Haziran'da Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Çeyrek final

Lech Poznan (Polonya) - Fiorentina (İtalya)

Gent (Belçika) - West Ham United (İngiltere)

Anderlecht (Belçika) - AZ Alkmaar (Hollanda)

Basel (İsviçre) - Nice (Fransa)

Yarı final

Lech Poznan - Fiorentina / Basel - Nice

Gent - West Ham United / Anderlecht - AZ Alkmaar

17/03/2023 19:20
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TAGS: İşte Konferans Ligi’nde eşleşmeler
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