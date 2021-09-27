İşte koronavirüs aşısının 4 yan etkisi

Yaklaşık 2 yıl önce Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve kısa sürede dünyanın neredeyse her yerine yayılan Koronavirüse (Kovid-19) on milyonlarca kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle 4.7 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti.

210 milyona yakın kişi ise virüsü yendi. Salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası Kovid-19'a çare bulmak için sayısız araştırmaya imza attı. Bunun neticesinde pek çok aşı geliştirilmiş durumda.

Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı. Tabiri caizse bu adımlar ile uzun bir sürenin ardından tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık.

Ancak koronavirüs son dönemde Delta varyantı ile gündemde. İlk olarak Hindistan'da görülen bu varyantın orijinal virüsten daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.

Bu nedenle dünyanın pek çok noktasında bellirli bir yaş üzeri kişiler için takviye aşı kararı alındı. Bu ülkelerden birisi olan İngiltere'den ise tabiri caizse yüreklere su serpen bir açıklama geldi.

İŞTE AŞININ 4 YAN ETKİSİ

Aşı karşıtlarının sayısız iddiasına ev sahipliği yapan aşı ile ilgili İngiltere son noktayı koydu. İngiltere Hükümeti'nin web sitesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen, aşı olduktan sonra en sık görülen 4 yan etkiye yer verildi.

İngiliz Express gazetesinin burada yer alan bilgilerden derlediği haberine göre, Enjeksiyon yapılan kolda ağrı, yorgunluk, baş ağrısı ve hafif soğuk algınlığı semptomları aşı olduktan sonra görülen en yaygın 4 yan etki.

'YÜKSEK ATEŞ' UYARISI

Destekleyici dozun önceki dozlar ile aynı yan etkilere sahip olacağının altının çizildiği açıklamada bir de uyarıya yer verildi: 'Uzun süreli yüksek ateş olağandışıdır ve Kovid-19 veya başka bir enfeksiyonunuz olduğunu gösterebilir'

ÇİFT AŞI OLANLAR DİKKAT

Aşıların Kovid-19'a yakalanma oranını ve yakalanılsa bile hastaneye yatışı ciddi derece azalttığı kanıtlandı. Ancak çift aşı olanlar için İngiltere'den bir uyarı geldi.

SEMPTOMLAR DEĞİŞTİ

"Zoe Covid Belirtileri" adlı araştırmayı yürüten Profesör Tim Spector, canlı yayın konuğu olduğu bir televizyon programında varyantların ve aşının uygulanmasının ardından koronavirüs semptomları değiştiğin altını çizdi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı belirti listesi hakkında konuşan İngiliz profesör 'Kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey, şu anda ilk beş semptomun hükümetin bahsettiğinden çok farklı olduğu' dedi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın en yaygın Kovid-19 belirtileri listesinde ilk sıradalar yüksek ateş, devamlı öksürük ve tat & koku kaybı yer alıyor. İngiliz profesöre göre bu semptomlar artık çok nadir görülüyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

'Gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor... Kovid'li çoğu insan soğuk algınlığı benzeri semptomlar gösteriyor' diyen Spector, bu belirtileri gösteren herkesin koronavirüs olma riskine sahip olduğunun altını çizdi.

Soğuk algınlığı belirtileri arasında burun akıntısı veya tıkanıklığı, boğaz ağrısı, düşük dereceli ateş, halsizlik, hafif vücut ağrıları veya hafif baş ağrısı, hapşırma, nefes almada hafif zorlanma ve öksürük bulunur.

YENİ SALGIN UYARISI

Öte yandan koronavirüs ve grip salgınının aynı anda yaşanması durumuna verilen isim olan Twindemic son dönemde bilim dünyasının en büyük korkularının başında geliyor.

Bilim dünyasının 'kâbus senaryosu' olarak adlandırdığı bu olasılık ile ilgili eski Gıda ve İlaç İdaresi Komiseri (FDA) Dr. Scott Gottlieb'den çok konuşulacak açıklamalar geldi.

FDA'yı Donald Trump döneminde yöneten ve Pfizer'in yönetim kurulunda görev yapan Gottlieb CNBC'ye verdiği röportajda şu ifadelere yer verdi; 'Geçen yıl bir grip mevsimi görmedik. En az bir ve belki de şimdi iki yıldır nüfusa bağışıklık kazandırmadığımız için tam bir felaket ile karşı karşıyayız. Grip çok agresif bir şekilde geri dönecek.'

İki salgın ile aynı anda karşılaşacağımızın altını çizen bilim insanları en iyi savunma yolunun koronavirüs Aşısı ile birlikte grip aşısı da olmak olduğunun altını çiziyor.

Geçtiğimiz yıl da benzer endişeler dile getirilmiş, iki virüsün salgının daha ağır geçmesine neden olabileceği uyarısı yapılmıştı. Ancak korkulan olmamış, dünya genlinde ciddi bir artışa rastlanmamıştı. Uzmanlar bu yıl da 'çift pandemi' dönemini hasarsız atlatabilmek adına 'aşı olun' çağrılarını sıklaştırdı.

GRİP SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzmanlar Grip (influenza) genellikle yıl içerisinde Ekim ayından başlayarak Mart sonu Nisan başına kadar olan dönemde sık görülen oldukça bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olduğunun altını çiziyor.

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27/09/2021 12:21