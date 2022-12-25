İşte Lefkoşa İlçesi Seçim Sonuçları

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25/12/2022

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İşte Lefkoşa İlçesi Seçim Sonuçları

 Lefkoşa ilçesinde seçim sonuçları açıklanıyor.

Lefkoşa İlçesi seçim sonuçları şöyle:

DEĞİRMENLİK - AKINCILAR BELEDİYESİ

ALİ KARAVEZİRLER (CTP Adayı): 3490

EBRU TÖREHAN (UBP Adayı): 2462

KAMİL ERDOĞAN MEREN (BAĞIMSIZ): 75

GÖNYELİ - ALAYKÖY BELEDİYESİ

AHMET YALÇIN BENLİ (CTP Adayı): 3828

HÜSEYİN AMCAOĞLU (UBP Adayı): 6339

LEFKOŞA BELEDİYESİ

SILA USAR İNCİRLİ (CTP Adayı): 4912

MEHMET HARMANCI (TDP Adayı): 9312

SADIK GARDİYANOĞLU (UBP Adayı): 3996

HÜSEYİN ERYAMAN (BAĞIMSIZ): 141

OYTUN ANDAŞ (BAĞIMSIZ) : 21

OKYAY SADIKOĞLU (BAĞIMSIZ):138

25/12/2022 19:22
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TAGS: seçim, haber, kıbrıs
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