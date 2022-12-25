İşte Lefkoşa İlçesi Seçim Sonuçları
25/12/2022
Lefkoşa ilçesinde seçim sonuçları açıklanıyor.
Lefkoşa İlçesi seçim sonuçları şöyle:
DEĞİRMENLİK - AKINCILAR BELEDİYESİ
ALİ KARAVEZİRLER (CTP Adayı): 3490
EBRU TÖREHAN (UBP Adayı): 2462
KAMİL ERDOĞAN MEREN (BAĞIMSIZ): 75
GÖNYELİ - ALAYKÖY BELEDİYESİ
AHMET YALÇIN BENLİ (CTP Adayı): 3828
HÜSEYİN AMCAOĞLU (UBP Adayı): 6339
LEFKOŞA BELEDİYESİ
SILA USAR İNCİRLİ (CTP Adayı): 4912
MEHMET HARMANCI (TDP Adayı): 9312
SADIK GARDİYANOĞLU (UBP Adayı): 3996
HÜSEYİN ERYAMAN (BAĞIMSIZ): 141
OYTUN ANDAŞ (BAĞIMSIZ) : 21
OKYAY SADIKOĞLU (BAĞIMSIZ):138