İşte Mağusa'da Kazanan Meclis Üyeleri
25/06/2018
Mağusa'da kazanan meclis üyeleri ve aldıkları oylar:
Gazimağusa bölgesinde kazanan Belediye Meclis Üyeleri belli oldu.
Gazimağusa’da UBP 6, 5 CTP, YDP 3, 2 DP, 1 TDP ve 1 HP adayı Mağusa Belediye Meclisi’ne katılmaya hak kazandı.
CEM DANA UBP
AHMET ÖZTENAY UBP
TURGUT YENİAĞRALI UBP
ÖZGÜR DEDEOĞLU UB
HİDAYET UYSA UBP
EMEL ÇAPKINER TOSUN UBP
CEMAL İNCE CTP
ZALİHE OZA CTP
ERHUN ŞAHALİ CTP
GÖKHAN DAĞLI CTP
HÜSEYİN MANİK CTP
HAYRETTİN GÜDER YDP
MEHMET ALİ DOĞAN YDP
TURKSAL İNCE DP
TOLGA ÖZÇELİK HP
CEMSAL ATAOĞLU DP
ULUS IRKAD TDP