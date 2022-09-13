İşte Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi Melike Çamlıoğlu...

Yapımcılığını Bilal Özbilge’nin üstlendiği, Bilal Özcan, Pınar Eliçe ve Didem Delen’in sunumuyla ekranlara gelen “Beyaz Magazin”e, Mehmet Ali Erbil (65) ve yeni sevgilisi stilist Melike Çamlıoğlu (25) telefonla bağlandı.

Erbil, stilist sevgilisi Melike Çamlıoğlu’nun iş hayatındaki başarısını vurgulayarak “Kendisi stilistimdi. Benim bütün sahne kıyafetlerimi yapıyordu. Aramızda yaş farkı var ama aynı dili konuşuyoruz. Karşılıklı oldu, samimi söylüyorum ne o bana yazdı ne ben ona yazdım. Üç ayı var ilişkinin. Bir sene içinde hiçbir yanlışımı görmedi. Arkadaşlar ben uzun süredir ilk defa bir kız için İzmir’in en uzak ilçesine gittim, Tire’ye ve 6 saat uğraştım. Korkmuyorum, güveniyorum Melike’ye. Çocukların şimdi haberi olacak. Bakalım Yasmin ne yapacak, en çok onu merak ediyorum yedi köyü dağıtır” dedi.

Ben çapkın seviyorum

Erbil’in sevgilisi Melike Çamlıoğlu “Ortadoğu’yla iş yaparken Mehmet Ali Erbil’i giydirmeye başladım, onu giydirmek çok keyifli. İki yıldır çalışıyoruz. Ben çapkın seviyorum. Dıştan öyle gözüküyor ama iç dünyasında tek yaşıyor” dedi.

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13/09/2022 15:02