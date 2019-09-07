İşte Migren Ataklarını Tetikleyebilecek Besinler!

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda migren ataklarını tetikleyebilecek besinleri yazdı.

Denizgil’in yazısı şöyle:

Migren, çoğunlukla ataklar halinde gelişip şiddetli baş ağrısına neden olan nörolojik bir hastalıktır. Ataklar 4 saatten 72 saate kadar değişen uzunluklarda olabilir. Migreni tetikleyen başlıca faktörler; diyet faktörleri, stres, hormonal değişiklikler, uyku düzeni, iklimsel değişiklikler ve kişisel bazı alışkanlıklardır.

Migrende, atakları tetiklediği düşünülen besinlerden kaçınılması, dengeli ve sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve aşırı yorgunluktan kaçınma ile öğün atlamama gibi önlemlerin atakları azaltıcı etkisi bulunmaktadır.

Yalnızca beslenmeye dikkat etmek ağrılarda %30’luk bir azalma sağlayabilir. Migren ataklarının sayısını ve şiddetini tetiklediği bilinen besinlerden uzak durmak, hastanın yaşam kalitesini yükseltmektedir. Ancak bu besinler her hasta için aynı etkiyi yapmayabilir. Bu nedenle hastanın vücudunu iyi tanıması ve ağrılarını artıran besinleri belirleyerek ona göre önlem alması gerekir.

Migren ataklarını tetikleyebilecek besinler