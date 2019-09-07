HABER KIBRIS

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İşte Migren Ataklarını Tetikleyebilecek Besinler!

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07/09/2019

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İşte Migren Ataklarını Tetikleyebilecek Besinler!

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda migren ataklarını tetikleyebilecek besinleri yazdı.

Denizgil’in yazısı şöyle:

Migren, çoğunlukla ataklar halinde gelişip şiddetli baş ağrısına neden olan nörolojik bir hastalıktır. Ataklar 4 saatten 72 saate kadar değişen uzunluklarda olabilir. Migreni tetikleyen başlıca faktörler; diyet faktörleri, stres, hormonal değişiklikler, uyku düzeni, iklimsel değişiklikler ve kişisel bazı alışkanlıklardır.

Migrende, atakları tetiklediği düşünülen besinlerden kaçınılması, dengeli ve sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve aşırı yorgunluktan kaçınma ile öğün atlamama gibi önlemlerin atakları azaltıcı etkisi bulunmaktadır.

Yalnızca beslenmeye dikkat etmek  ağrılarda %30’luk bir azalma sağlayabilir. Migren ataklarının sayısını ve şiddetini tetiklediği bilinen besinlerden uzak durmak, hastanın yaşam kalitesini yükseltmektedir. Ancak bu besinler her hasta için aynı etkiyi yapmayabilir. Bu nedenle hastanın vücudunu iyi tanıması ve ağrılarını artıran besinleri belirleyerek ona göre önlem alması gerekir.   

 

Migren ataklarını tetikleyebilecek besinler

  • Peynir
  • Alkollü içecekler (bira, şarap,viski)
  • Sakatatlar (karaciğer, beyin,böbrek,işkembe)
  • Sucuk, salam, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünleri (sodyum nitrat içerirler)
  • Hazır et ve tavuk suyu tabletleri (monosodyum glutamat içerir)
  • Deniz ürünleri (kalamar, karides, midye)
  • Konserve besinler
  • Turunçgiller (portakal, mandalina, greyfurt,limon)
  • Yağlı ve baharatlı yiyecekler
  • Kafeinli içecekler (çay, kahve, asitli içecekler)
  • Çikolata
  • Bakla
  • Maya
  • Bazı baklagiller (kuru fasulye, mercimek ve soya ürünleri)
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TAGS: Migren, haber, kıbrıs
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