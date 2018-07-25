HABER KIBRIS

İşte MISS KUZEY KIBRIS 2018 Güzellik Yarışması Finalistleri

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25/07/2018

İşte MISS KUZEY KIBRIS 2018 Güzellik Yarışması Finalistleri

Bülent Günkut Prodüksiyonu, 32. MISS KUZEY KIBRIS GÜZELLİK YARIŞMASI ve 21. BAY KUZEY KIBRIS YARIŞMASI 2018, 2 Ağustos 2018 Perşembe gecesi The Savoy Ottoman Palace Hotel - Girne’de gerçekleştirilecek.  İşte Saat 19.30'da KIBRIS GENC TV Ekranlarında canlı yayında yayınlanacak yarışmanın finalistleri

BÜŞRA YILMAZ

LEMAN BÜKE HIZ

ŞERİFE ÖZYARALI

AYŞE SOYKIRAY

AISHAH BOLKANLI

NESİL ERMİHAN

ORÇEN ERİŞİK

TUĞÇE ÖZGÜNLER

CEREN KOŞAR

TUĞÇE ERDÖNMEZ

ELİF SUDE ZÜĞÜRT

DENİZ TÜZMEN

TÜNAY KONTİ

 

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TAGS: miss kuzey kıbrıs, bülent günkut
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