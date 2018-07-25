İşte MISS KUZEY KIBRIS 2018 Güzellik Yarışması Finalistleri
25/07/2018
Bülent Günkut Prodüksiyonu, 32. MISS KUZEY KIBRIS GÜZELLİK YARIŞMASI ve 21. BAY KUZEY KIBRIS YARIŞMASI 2018, 2 Ağustos 2018 Perşembe gecesi The Savoy Ottoman Palace Hotel - Girne’de gerçekleştirilecek. İşte Saat 19.30'da KIBRIS GENC TV Ekranlarında canlı yayında yayınlanacak yarışmanın finalistleri
BÜŞRA YILMAZ
LEMAN BÜKE HIZ
ŞERİFE ÖZYARALI
AYŞE SOYKIRAY
AISHAH BOLKANLI
NESİL ERMİHAN
ORÇEN ERİŞİK
TUĞÇE ÖZGÜNLER
CEREN KOŞAR
TUĞÇE ERDÖNMEZ
ELİF SUDE ZÜĞÜRT
DENİZ TÜZMEN
TÜNAY KONTİ