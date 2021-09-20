İşte Miss Kuzey Kıbrıs 2021 ve Bay Kuzey Kıbrıs 2021 finalistleri

34. Miss Kuzey Kıbrıs 2021 Güzellik Yarışması ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği Himayelerinde Kuzey Kıbrıs’ın en uzun soluklu sosyal farkındalık organizasyonu 23.Bay Kuzey Kıbrıs 2021 finali için sahnedeyiz.

Ülkemizin en prestijli turistik tesisi Limak Cyprus Deluxe Hotel’de 25 Eylül 2021 Cumartesi gerçekleşecek olan gala gacesi saat 20:00’da BRT HD kanalından canlı yayınla dünyaya aktarılacak.

“Önce sağlık” ilkemizle pandemi kuralları kapsamında KKTC Sağlık Bakanlığı Sağlık Üst Kurulu ‘Otellere giriş’ esas, yönetmelik ve kararlarına uygun şekilde yapılacaktır.

Pandemi dolayısıyla Geceye katılım sınırlı sayıda davetli ile gerçekleşeceğinden,

Tüm konukların negatif sonuçlu 72 saatlik PCR/Antijen yaptırmaları zorunludur.

Davetiyeler için Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile iletişime geçilmesi rica olunur.

“Amaçlı Güzellikler Anlamlı Desteklerle Yücelir”

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20/09/2021 11:49