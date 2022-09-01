İşte Miss Kuzey Kıbrıs 2022 ve Bay Kuzey Kıbrıs 2022 finalistleri
01/09/2022
35. Miss Kuzey Kıbrıs 2022 Güzellik Yarışması ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği Himayelerinde Kuzey Kıbrıs’ın en uzun soluklu sosyal farkındalık organizasyonu 24.Bay Kuzey Kıbrıs 2022 finali için sahnede.
Limak Cyprus Deluxe Hotel’de 14 Eylül 2022 Çarşamba gerçekleşecek olan gala gecesi saat 21:00’da BRT HD kanalından canlı yayınla dünyaya aktarılacak.
Davetiyeler için Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile iletişime geçilmesi rica olunur.
Günkut Ajans'tan yapılan açıklamada “Amaçlı Güzellikler Anlamlı Desteklerle Yücelir” denildi.
MISS KUZEY KIBRIS 2022
GÜZELLİK YARIŞMASI
FİNALİSTLERİ
|
YARISMACI NO.
|
Adı-Soyadı
|
Yaş
|
Eğitim
|
1
|
HİLAL YAHYA
|
23
|
Üniversite Öğrencisi
|
2
|
SEHER KIZARTICI
|
18
|
Üniversite Öğrencisi
|
3
|
MERYEM RÜZGARLI
|
21
|
Üniversite Öğrencisi
|
4
|
SUNA SEFERLER
|
18
|
Üniversite Öğrencisi
|
5
|
HALİME DENİZKURDU
|
18
|
Üniversite Öğrencisi
|
6
|
MAJA BUYAMBA
|
21
|
Üniversite Öğrencisi
|
7
|
JALE ERBOY
|
20
|
Üniversite Öğrencisi
|
8
|
AZRA KIZILBORA
|
18
|
Üniversite Öğrencisi
|
9
|
AYŞE APAYDINLI
|
20
|
Üniversite Öğrencisi
|
10
|
SİBEL ERTÜNGÜ
|
21
|
Üniversite Öğrencisi
|
11
|
SUĞDE TUNÇÇAĞ
|
20
|
Üniversite Öğrencisi
|
12
|
ÇİLER TUTKU GÜREL
|
20
|
Üniversite Öğrencisi
|
13
|
BERNA YILDIZ
|
18
|
Üniversite Öğrencisi
BAY KUZEY KIBRIS 2022
Finalistler
|
NO.
|
Adı-Soyadı
|
Yaş
|
Eğitim
|
1
|
SERHUN GAZİ KASAP
|
18
|
Lise Öğrencisi
|
2
|
GÖRKEM ELDEM
|
21
|
Üniversite Öğrencisi
|
3
|
ŞABAN VURAL
|
20
|
Üniversite Öğrencisi
|
4
|
ERKAN AKYÜZ
|
18
|
Üniversite Öğrencisi
|
5
|
EKİN ERKÖSE
|
19
|
Üniversite Öğrencisi
|
6
|
AHMET ÖZCEZARLI
|
22
|
Üniversite Öğrencisi
|
7
|
OLKAN ÖZOĞLU
|
22
|
Üniversite Öğrencisi
|
8
|
ENES ÇELİK
|
18
|
Üniversite Öğrencisi
|
9
|
HÜSEYİN GÜNDÜZ
|
21
|
Üniversite Öğrencisi
|
10
|
VOLKAN ZEKİ SEL
|
20
|
Üniversite Öğrencisi
|
11
|
BERK AKIMCI
|
20
|
Üniversite Öğrencisi