İşte Miss Kuzey Kıbrıs 2022 ve Bay Kuzey Kıbrıs 2022 finalistleri

35. Miss Kuzey Kıbrıs 2022 Güzellik Yarışması ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği Himayelerinde Kuzey Kıbrıs’ın en uzun soluklu sosyal farkındalık organizasyonu 24.Bay Kuzey Kıbrıs 2022 finali için sahnede.

Limak Cyprus Deluxe Hotel’de 14 Eylül 2022 Çarşamba gerçekleşecek olan gala gecesi saat 21:00’da BRT HD kanalından canlı yayınla dünyaya aktarılacak.

Davetiyeler için Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile iletişime geçilmesi rica olunur.

Günkut Ajans'tan yapılan açıklamada “Amaçlı Güzellikler Anlamlı Desteklerle Yücelir” denildi.

MISS KUZEY KIBRIS 2022

GÜZELLİK YARIŞMASI

FİNALİSTLERİ

YARISMACI NO. Adı-Soyadı Yaş Eğitim 1 HİLAL YAHYA 23 Üniversite Öğrencisi 2 SEHER KIZARTICI 18 Üniversite Öğrencisi 3 MERYEM RÜZGARLI 21 Üniversite Öğrencisi 4 SUNA SEFERLER 18 Üniversite Öğrencisi 5 HALİME DENİZKURDU 18 Üniversite Öğrencisi 6 MAJA BUYAMBA 21 Üniversite Öğrencisi 7 JALE ERBOY 20 Üniversite Öğrencisi 8 AZRA KIZILBORA 18 Üniversite Öğrencisi 9 AYŞE APAYDINLI 20 Üniversite Öğrencisi 10 SİBEL ERTÜNGÜ 21 Üniversite Öğrencisi 11 SUĞDE TUNÇÇAĞ 20 Üniversite Öğrencisi 12 ÇİLER TUTKU GÜREL 20 Üniversite Öğrencisi 13 BERNA YILDIZ 18 Üniversite Öğrencisi

BAY KUZEY KIBRIS 2022

Finalistler

NO. Adı-Soyadı Yaş Eğitim 1 SERHUN GAZİ KASAP 18 Lise Öğrencisi 2 GÖRKEM ELDEM 21 Üniversite Öğrencisi 3 ŞABAN VURAL 20 Üniversite Öğrencisi 4 ERKAN AKYÜZ 18 Üniversite Öğrencisi 5 EKİN ERKÖSE 19 Üniversite Öğrencisi 6 AHMET ÖZCEZARLI 22 Üniversite Öğrencisi 7 OLKAN ÖZOĞLU 22 Üniversite Öğrencisi 8 ENES ÇELİK 18 Üniversite Öğrencisi 9 HÜSEYİN GÜNDÜZ 21 Üniversite Öğrencisi 10 VOLKAN ZEKİ SEL 20 Üniversite Öğrencisi 11 BERK AKIMCI 20 Üniversite Öğrencisi

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01/09/2022 16:33