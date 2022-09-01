İşte Miss Kuzey Kıbrıs 2022 ve Bay Kuzey Kıbrıs 2022 finalistleri

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01/09/2022

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İşte Miss Kuzey Kıbrıs 2022 ve Bay Kuzey Kıbrıs 2022 finalistleri

35. Miss Kuzey Kıbrıs 2022 Güzellik Yarışması ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği Himayelerinde Kuzey Kıbrıs’ın en uzun soluklu sosyal farkındalık organizasyonu 24.Bay Kuzey Kıbrıs 2022 finali  için sahnede.

Limak Cyprus Deluxe Hotel’de 14 Eylül 2022 Çarşamba gerçekleşecek olan gala gecesi saat 21:00’da BRT HD kanalından canlı yayınla dünyaya aktarılacak.

Davetiyeler için Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile iletişime geçilmesi rica olunur.

Günkut Ajans'tan yapılan açıklamada “Amaçlı Güzellikler Anlamlı Desteklerle Yücelir” denildi.

 

MISS KUZEY KIBRIS 2022

GÜZELLİK YARIŞMASI

FİNALİSTLERİ

YARISMACI NO.

Adı-Soyadı

Yaş

Eğitim

1

HİLAL YAHYA

23

Üniversite Öğrencisi

2

SEHER KIZARTICI

18

Üniversite Öğrencisi

3

MERYEM RÜZGARLI

21

Üniversite Öğrencisi

4

SUNA SEFERLER

18

Üniversite Öğrencisi

5

HALİME DENİZKURDU

 18

Üniversite Öğrencisi

6

MAJA BUYAMBA

21

Üniversite Öğrencisi

7

JALE ERBOY

20

Üniversite Öğrencisi

8

AZRA KIZILBORA

18

Üniversite Öğrencisi

9

AYŞE APAYDINLI

20

Üniversite Öğrencisi

10

SİBEL ERTÜNGÜ

21

Üniversite Öğrencisi

11

SUĞDE TUNÇÇAĞ

20

Üniversite Öğrencisi

12

ÇİLER TUTKU GÜREL

20

Üniversite Öğrencisi

13

BERNA YILDIZ

18

Üniversite Öğrencisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         BAY KUZEY KIBRIS 2022

Finalistler  

 

NO.

Adı-Soyadı

Yaş

Eğitim

1

SERHUN GAZİ KASAP

18

Lise Öğrencisi

2

GÖRKEM ELDEM

21

Üniversite Öğrencisi

3

ŞABAN VURAL

20

Üniversite Öğrencisi

4

ERKAN AKYÜZ

18

Üniversite Öğrencisi

5

EKİN ERKÖSE

19

Üniversite Öğrencisi

6

AHMET ÖZCEZARLI

22

Üniversite Öğrencisi

7

OLKAN ÖZOĞLU

22

Üniversite Öğrencisi

8

ENES ÇELİK

18

Üniversite Öğrencisi

9

HÜSEYİN GÜNDÜZ

21

Üniversite Öğrencisi

10

VOLKAN ZEKİ SEL

20

Üniversite Öğrencisi

11

BERK AKIMCI

20

Üniversite Öğrencisi

 

01/09/2022 16:33
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