İşte MPİ Süper Loto çekiliş sonucu

Süper Loto’da haftalardır devreden büyük ikramiye sonunda sahibini buldu. Milli Piyango İdaresi büyük ikramiye olarak 27 milyon 95 bin TL belirledi. Vatandaşlar, Süper Loto oyununda 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilmeye çalıştı. 9 haftanın biriken ikramiyesi Eskişehir, Sivrihisar’da bir kişiye çıktı. İşte Süper Loto sonucu ve şanslı rakamlar…

19 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUCU

MPİ oyunlarının en çok kazandıranın gecesi heyecan ile bekleniyordu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. Bu hafta en çok kazandıran şans oyununda büyük ikramiye 27 milyon lirayı aştı. Kazandıran numaralar belli olurken ikramiye dağılımı Milli Piyango İdaresi tarafından henüz belirlenmedi. 12 Temmuz 2018 tarihinde MPİ tarafından düzenlenen çekiliş ile Süper Loto sonucu şu şekilde;

19, 20, 27, 31, 37, 53

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ESKİŞEHİR / SİVRİHİSAR

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto’da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53'tür.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.