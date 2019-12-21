Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda, ruh halini iyi gelen yedi besini yazdı.

Denizgil'in yazısı şöyle:

Mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin, ruh halini iyileştiriyor. Ruh halinize iyi gelen bu besinleri sofralarınızdan eksik etmeyin...

İşte Mutluluk Veren 7 Besin

Peynir

Kahvaltıların olmazsa olmazı peynir, güne serotonin içeren bir öğünle başlamanızı, gün boyu daha enerjik ve mutlu olmanızı sağlar.

Ispanak

Ispanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler triptofan kaynağıdır. Ispanak besin değeri açısından son derece zengin bir sebzedir.

Somon Balığı

Omega 3 deposu olan somon sofranızdan eksik etmemeniz gereken yiyeceklerden biri. Vücudun önemli besin ihtiyaçlarını karşılayan somon aynı zamanda pozitif bir ruh hali isteyenler için de en ideal besinler arasında.

Çilek

Vücudun serotonin salgılamasını sağlayan çilek en mutlu eden besinlerin başında geliyor.

Çikolata

Mutlu eden yiyecekler deyince ilk akla gelenlerden biri olan çikolata, sinir sistemini aktive ediyor ve mutluluk hissini artırıyor. Serotonin hormonunu da düzenleyen çikolatanın bitter olarak tüketilmesi daha sağlıklı.

Kuru yemiş ve yağlı tohumlar

Serotonin üretimi için ceviz önemli bir kaynak. Keten tohumu, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, susam, yerfıstığı, badem ve kaju fıstığı vücutta serotonini artırabilir.

Ay çekirdeği

Stres azaltıcı etkisi ile bilinen ay çekirdeği hemen hemen herkesin sevdiği bir kuruyemiş türü. Ay çekirdeği stres azaltıcı etkisinin yanında serotonin hormonunda da artış sağlıyor. Ay çekirdeği yağlı yapısından dolayı az miktarlarda tüketilmeli.

21/12/2019 12:09