İşte nedeni...

Göyeli'de işlenen cinayetin sır perdesi aralanıyor. Haber Kıbrıs Haber Merkezi cinayetin detaylarına ulaştı. Anneye konulan ilk teşhis ise, “sosyopat”… Uzmanlara göre, anne bir nevi “cinayet işlemeye meyilli seri katil”… İfadeleri ve pişman olmadığını belirtmesi de bunu kanıtlıyor.

Bilge Lord’un “Cinayeti işlemesinin ardından kendi canına kıymak istediği” bulguları da yalan. Annenin vücudundaki kesikler intihar girişimini göstermiyor. Bilge Lord’un cinayeti bilinci açık bir şekilde işlerken, tek amacının “kendisini terk ettiğini” düşündüğü babadan intikam almak olduğu da polisin ve doktorların saptamaları arasında.

Akıllara durgunluk veren cinayetin ayrıntıları ortaya çıktıkça, kan dondurmaya da devam ediyor. Bilinci yerinde olan anne, bu nedenle hastanede değil, poliste tutuluyor.