İşte nedenleri

Dünyayı mahvediyoruz ve bizimkini tamamen tükettikten sonra başka bir küreye yerleşmek gibi ilginç fikirler hüsnü kuruntudan ibaret.

Bu fikir, Güneş Sistemi dışında ilk kez gezegen keşfettiklerinden dolayı Nobel Ödülü alanlardan biri olan Michel Mayor’a ait.

Fransız Haber Ajansı AFP’ ye “Dış gezegenler hakkında konuşuyorsak, her şey açık olmalı: Oraya göç etmeyeceğiz” dedi.” ‘Dünyada bir günlük hayat mümkün değilse yaşanabilir başka bir gezegene gideriz’ diyen tüm ifadeleri öldürmek gerektiği hissine kapıldığını” söyledi.

Bilinen tüm dış gezegenler çok aşırı uzaktalar

Bilinen tüm dış gezegenler veya güneş sistemimizin dışındaki gezegenler, seyahat edebilmek için çok aşırı uzaktalar, dedi. “Yaşanabilir bir gezegenin aşırı uzakta olmadığı, diyelim ki aynı civarlarda birkaç düzine ışık yılı kadar uzakta olduğu çok iyimser bir tabloda bile oraya gitme süresi bir hayli fazla.” diye ekledi.

Michel Mayor, 1995 yılının Ekim ayında ilk ötegezegeni keşfettikleri için bu yıl Didier Queloz ile birlikte Nobel’in yarısını paylaştı. (Ödülün diğer yarısı, karanlık madde ve karanlık enerji konusundaki çalışmaları dolayısıyla Princeton Üniversitesi’nden James Peebles’e verildi).

Güney Fransa’daki Haute-Provence gözlemevinde yeni aletler kullanarak Jüpiter ’e benzer, ismini 51 Pegasi B koydukları bir gaz devi tespit ettiler.

O zamandan bu yana, Samanyolu’nda 4.000’den fazla başka ötegezegen bulundu, ancak görünüşe göre bunların hiçbirine ulaşmak olası değil. California Üniversitesi’nde gezegen astrofiziği profesörü olan Stephen Kane, Mayor ile aynı fikirde.

Kane “Üzücü gerçek bu, insanlık tarihinin bu noktasında tüm yıldızlar sonu olmayan bir mesafede. Dünyanın ayına ulaşmak için bile çok fazla güç sarf ediyoruz.” dedi.

Önümüzdeki 50 yıl içinde insanları Mars’a gönderebiliriz

“Önümüzdeki 50 yıl içinde insanları Mars’a gönderebiliriz, ancak insanlık önümüzdeki birkaç yüzyıl içinde Jüpiter’in yörüngesine ulaşabilseydi çok şaşırırdım” dedi.

Güneş sistemimizin dışındaki en yakın yıldıza olan mesafe Jüpiter ’e olan mesafeden yaklaşık 70.000 kat daha fazla olduğu için, “tüm yıldızlar etkileyici bir şekilde erişilemez.”

Pekâlâ, kıtalararası uçuşlar gibi erişilemez gözüken pek çok şeye eriştiğimizi söyleyebilirsiniz. Ancak “yıldızlara ulaşmak için gerekli olan fizik bilgisine ‘eğer varsa’ sahip değiliz.

Ayrıca bu; kütle, hız ve enerji arasındaki ilişkiyi anlamada köklü bir değişiklik gerektirecektir.”

O “Demek ki, yeryüzünde sımsıkı duruyoruz ve çok çok uzun bir süre boyunca bu durumun değişmesi muhtemel değil” dedi. Mayor AFP’ye “Gezegenimize iyi bakmalıyız, çok güzel ve hala yaşanabilir bir yer. ” dedi.

Kaliforniya Foothill Koleji astronomi bölümünün emekli başkanı Andrew Fraknoi, yakın gelecekte bu yıldızlara seyahat edemeyeceğimizde hemfikir.

Ancak “Hiçbir zaman yıldızlara ve yaşamın mümkün olduğu gezegenlere seyahat edemeyeceğimizi söyleyemem. Bir milyon yıllık evrimden sonra teknolojimizin ne kadar gelişeceğini kim bilebilir?” dedi.

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06/01/2023 19:36