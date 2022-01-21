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İşte Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 2.tur eşleşmeleri

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21/01/2022

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İşte Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 2.tur eşleşmeleri

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 2.tur kuraları bugün  çekildi.

Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan 2.tur maçları 9 Şubat 2022 Çarşamba günü oynanacak. 

Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 2.turda mücadele edecek kulüplerin eşleşmeleri şöyle;

K.Kaymaklı-Türk Ocağı
Girne H.E.-Lefke
Y.Dumlupınar-Göçmenköy
Doğan T.B.- M.A.Yeşilova
Baf Ülkü Yurdu-MTG
Mesarya-M.Değirmenlik
Gönyeli-Cihangir 
Yenicami-C.B.G Gücü

 

21/01/2022 15:14
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TAGS: Nicosia Group Kıbrıs Kupası, 2.tur eşleşmeleri
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