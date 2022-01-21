İşte Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 2.tur eşleşmeleri
21/01/2022
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 2.tur kuraları bugün çekildi.
Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan 2.tur maçları 9 Şubat 2022 Çarşamba günü oynanacak.
Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 2.turda mücadele edecek kulüplerin eşleşmeleri şöyle;
K.Kaymaklı-Türk Ocağı
Girne H.E.-Lefke
Y.Dumlupınar-Göçmenköy
Doğan T.B.- M.A.Yeşilova
Baf Ülkü Yurdu-MTG
Mesarya-M.Değirmenlik
Gönyeli-Cihangir
Yenicami-C.B.G Gücü