İşte o bitkiler

Hafıza güçlendirici ve yenileyici bitkiler araştırılıyor. Bu bitkilerin çayları ise unutkanlığı önlüyor. Peki hafıza dostu doğal gıdalar neler?

Biberiye, ada çayı, kekik... Özellikle kış aylarında hastalıklara karşı koruma sağlayan doğal bitkiler çok seviliyor. Ruhen ve bedenen şifa olan bu doğal besinler neler? İşte yanıtı...

1. Biberiye

Biberiye, antioksidan ve iltihap önleyici etkileriyle serbest radikallerle ve serbest radikallerin beyinde oluşturduğu hasarla savaşır.

İçindeki karnosik asit, felç gibi sinir sistemi hastalıklarına karşı özellikle etkili koruma sağlar.

Kan dolaşımını iyileştirir ve böylece beyin güçlenir.

2. Karanfil

Bu güzel kokulu baharat, zihinsel uyarıcı görevi görür ve antioksidan içeriği sayesinde oksidatif stresi azaltır. Ayrıca toksinlerin atılmasına ve hücre sağlığının geliştirilmesine yardımcı olan fenoller içerir.

Yağı aromaterapi için de kullanılabilir çünkü beyin fonksiyonlarını canlandırır, konsantre olma yeteneğini geliştirir ve ayrıca hafıza ve öğrenme ile ilgili sorunları tersine çevirebilir.

3. Zerdeçal

İçinde kurkumin adı verilen bileşik, Alzheimer hastalığının gelişiminde rol oynayan beyin plaklarını parçalar. Ayrıca mükemmel bir iltihap önleyici, hafıza geliştirici ve antidepresan etkiye sahiptir.

Turmeron adı verilen bileşiği, yeni sinirlerin oluşumunu uyarır ve beynin yenilenme süreçlerini destekler.

4. Fesleğen

Fesleğen esansiyel yağı kafur, öjenol, nerol ve ayrıca birkaç terpen ve flavonoid içerir. Adaptojenik bir bitki olduğu için vücudun strese daha iyi tepki vermesine yardımcı olur, aynı zamanda stresten kurtulmayı da destekler.

Fesleğen yağı hafızayı ve konsantrasyonu geliştirmek için aromaterapide de kullanılır.

5. Kekik

Kekikte bulunan uçucu yağlar beyindeki omega 3 yağ asitlerinin seviyesini arttırdığı için beyin sağlığının mükemmel bir destekçisidir. Bu önemlidir çünkü omega 3 beyni yaşlılıkta bilişsel gerilemeden korur, öğrenme becerilerini ve hafızayı geliştirir ve beyin hücrelerinin düzgün işleyişini ve gelişimini destekler.

Kekik ayrıca beynin antioksidan kapasitesini artıran flavonoidler içerir.

6. Kaplan otu

Kaplan otu çorbaları, salataları ve içecekleri baharatlamak için kullanılabilir. Düzenli tüketimi bilişsel yeteneği arttırır, dolaşımı iyileştirir, böylece beyne oksijenin daha sağlıklı gelmesini sağlar.

Yüksek antioksidan içeriği sinir yollarını uyarır, serebral damarlardaki birikintileri giderir, böylece demans gelişimini yavaşlatır.

7. Nane

Yüksek antioksidan içeriği sayesinde serbest radikalleri son derece etkili bir şekilde etkisi hale getirir. Aynı zamanda zihinsel sağlığı iyileştirir ve ruh halini düzenler.

Kaygıyı azaltabilir ve ayrıca öğrenme ve konsantrasyon becerilerini geliştirebilir. Esansiyel yağı, stresi azaltmak ve sinirleri sakinleştirmek için aromaterapide de kullanılır.

8. Biber

Sadece karabiber değil, tüm biber türleri beyindeki beta endorfin sayısını artıran ve bilişsel işlevi artıran, ruh halini iyileştiren ve sakinleştirici bir etkiye sahip olan baharatlı bir madde olan piperin içerir.

9. Adaçayı

Beyin fonksiyonlarını mükemmel bir şekilde geliştirir ve hafızayı geliştirir. Beyindeki serbest radikallerin zararlı faaliyetlerini engelleyen karnosik asit içerir.

Ayrıca otizm dahil çeşitli nörolojik hastalıkları tedavi etmek için kullanılan yaşlanma karşıtı antioksidan glutatyonun üretimini de uyarır.

Adaçayı bilişsel işlevleri iyileştirdiği kanıtlanmış terpenoidler içerir. Yüksek tansiyona sahipseniz, tansiyonu yükseltici etkisi olduğu için sadece ölçülü olarak tüketin.

10. Tarçın

Tarçın, vücutta beyin fonksiyonu üzerinde olumlu etkisi olan sodyum benzoata parçalanır.

Düzenli olarak tüketilirse yaşa bağlı birçok sinir sistemi problemini tedavi edebilir. Kokusu bile bilişsel işlevi geliştirir.

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04/11/2022 19:42