İşte o burçlar

Günümüzde ikili ilişkilerde karşımızdaki kişilerin nasıl karaktere sahip olduğunu ilk bakışta anlayamayız. Ancak burçlar bize bu konuda bilgi verebilir. Burçlar arasında bazı burçlar vardır ki sinsilikleriyle öne çıkar. Sinsi burçlar her konuda kendilerini ön plana çıkarır. İşte o sinsi burçlar...

İkili ilişkilerde yada sosyal ilişkilerde insanların hakkınızda neler düşündüğünüzü asla tahmin edemezsiniz. Burçlar bize bu konuda bilgi verebilir. Bazı burçlar vardır ki sinsilikleri bulunur. İşte o sinsi burçlar...

AKREP BURCU

Akrep burcu, burçlar arasında gizemli yönleriyle öne çıkar.

Onların neler düşündüğü anlamak fazlasıyla zordur.

Sinirlendikleri zaman neler düşüneceklerini ve nasıl bir plan yapacaklarını bilemeyeceğiniz Akrep burçları en sinsi burçlar arasında gösterilir.

BAŞAK BURCU

Başak burçları her zaman titizliğiyle ve detaycılığıyla ön plana çıkmaktadır. Her konuda detaylara önem verir.

Bu burç söylediğiniz her kelimeyi hafızasına kaydeder. Bu yüzden ona söyledikleriniz konusunda dikkat etmelisiniz. Daha sonrasında bunları size karşı kullanabilir ve sizin bunu anlamanız zaman alabilir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcunun en öne çıktıkları özellikleri pratik zeka ve keskin düşüncelidirler.

Bu burç doğal görünse bile gizlediği şeyler vardır.

Eğer ki düşünceleriniz ters düşerse arkanızdan iş çevirebilecek burçlar arasındadır.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları duygusal ve hassas yönleriyle öne çıkar. Eğer ki üzülürlerse bu duruma karşı her şeyi yapabilecek kadar tehlikelidir.

Bu burç kin duygusunu da fazlasıyla taşır.

Yengeç burcuyla ters düşerseniz arkanızdan iş çevirebilir sinsi davranışlar içine girerler.

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18/11/2022 23:35