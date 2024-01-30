İşte o karar belgeleri! 8 bin euro danışmanlığa işverenden de onay!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, Cumhuriyet Meclisi’nde bugün yaptığı konuşmada İhtiyat Sandığı’na 8 bin Euro maaş ile arşivin elektronik ortama geçirilmesi için yapılmak istenen danışmanlık sözleşmesiyle ilgili önemli belgeler ortaya koydu.

Haber Kıbrıs, Barçın’ın Meclis Genel Kurulu’ndan yaptığı karar tutanaklarına ulaştı. Barçın’ın Meclis’teki konuşmasında yaptığı paylaşımda karara kimlerin olumlu oy verdiği görülüyor.

Barçın’ın Meclis’teki konuşması ise şu şekildeydi: “İhtiyat Sandığı’nda bir ihaleye çıkılacak, bu ihale sonucunda arşivleme yapılacak ve arşivleme doğru mu yapılıyor, yanlış mı yapılıyor diye aylık 8 bin Euro’ya danışmanlık hizmeti alınacak, bu rakam arşiv sistemi kurmak için değildir, karar nettir…” İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun bu kararı reddettiğini ancak Çalışma Bakanı’nın da Yönetim Kurulu’nun kararını reddettiğini söyleyen Barçın, “Sayın Bakan neden 'bu konuyu bir daha görüşün' diyerek yönetim kurulu toplantısına gittiniz? Bu konuda çok soru işareti var… Ben asla bir ithamda bulunmuyorum ama bu kararı da hiçbir vicdan kabul etmez” şeklinde konuştu.

İşte o karar belgeleri: