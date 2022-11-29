İşte o mucizevi formül

Yüzdeki siyah noktaları temizlemek, cildi tıkayan içerideki yağı parçalayabilen ürünler kullanarak düzenli bir cilt bakımı rutini gerektirir. Peki siyah noktalardan kurtulmamızı sağlayacak formül nedir? İşte detaylarını sizler için araştırdık…

Yağ ve kir birikebilecek, gözenekleri tıkayabilecek ve potansiyel olarak siyah noktalara neden olabilecek diğer malzemeleri azaltmak için dikkatli temizlik, hayati önem taşır.Yardımcı olduğu görünen bir yaklaşım, çift temizlemedir.İlk olarak kişi yağ bazlı bir temizleyici ile cildi makyajdan ve kirleticilerden arındırır. Bunu nazik, su bazlı bir temizleyici ile takip ederler. Bu, kiri ve yağları giderir ve cildi topikal bir tedavi uygulamak gibi diğer tedaviler için hazırlar.

YULAF EZMESİ

2016 tarihli bir makaleye göre, kolloidal yulaf ezmesi, egzama hastalarına yardımcı olabilecek anti-inflamatuar, peeling ve cildi yatıştırıcı özelliklere sahiptir. Araştırmacılar, cilt bariyeri üzerindeki yararlı etkileri nedeniyle tahrişi azaltmaya ve çeşitli cilt koşullarını yönetmeye yardımcı olabileceğini öne sürdüler.

YÜZÜNÜZÜ OVALAYIN

Bazı insanlar, daha pürüzsüz görünmesi umuduyla cildi pul pul dökmek için peeling kullanır. Akne için, fırçalamanın kapalı komedonları açacağı ve ilerlemelerini durduracağı fikri vardır. Ancak aşındırıcı etkileri tahrişe neden olabilir.

KURU FIRÇALAMA YAPIN

Cildi kuru fırçalamak, normalde gözenekleri tıkayabilecek ölü deri hücrelerini çıkarmanın doğal bir yoludur. Arkaya ulaşmak için uzun saplı doğal kıllı bir fırça, peeling sırt bandı veya saplı ekstra uzun bir lif kabağı kullanın. Bir kişi yüz için vücuttan daha yumuşak bir fırça kullanmalıdır. Akne tedavisini özel olarak amaçlamasalar da cilt için elektronik fırçalar da mevcuttur.

PAMUKLU GİYSİLER TERCİH EDİN

Siyah noktalar da dahil olmak üzere sivilceleri önlemeye yardımcı olabilecek diğer bazı eylemler şunlardır:Dışarıda olmak veya egzersiz yapmak gibi ter üreten herhangi bir faaliyette bulunduktan hemen sonra kıyafetlerinizi değiştirin.

Cilde yapışan ter, bakteri oluşumuna katkıda bulunabilir. Cildin "nefes almasını" sağlayan ve tahriş edici sürtünme oluşturmayan, pamuk gibi doğal liflerden yapılmış bol giysiler giymek.Sırtta sivilce oluşuyorsa sırt çantası yerine el çantası kullanmak. Terlemeden sonra mümkün olan en kısa sürede cildi temizlemek.

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29/11/2022 22:25