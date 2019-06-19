İşte o yemeğin fotoğrafı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Rum lider Nikos Anastasiadis’in beraber yemek yediği fotoğraf sosyal medyaya düştü.

Cumhurbaşkanlığı ile Kudret Özersay arasında ciddi bir krize neden olan yemek nedeniyle taraflar peş peşe açıklamalar yapmıştı.

Cumhurbaşkanlığı ile Kudret Özersay arasında geçen polemiğe son olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabı üzerinden sert bir açıklama yaptı. Akıncı, Özersay’ı işaret ederek “Sineye çekecek değiliz, her saygısızlık karşılığını görecektir” yazdı.

Öte yandan yemek sonrası Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu, “Bu görüşmenin öncesinde ve sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'mıza Dışişleri Bakanı tarafından herhangi bir bilgi verilmemiş olması devlet geleneklerine ve ciddiyetine terstir” demişti.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise “Eşli bir yemekle ilgili bilgi vermem gerekmez... Sosyal içerikli bir yemekti” yorumunda bulunmuştu.