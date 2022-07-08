İşte odaklanmanın ve verimli olmanın ipuçları!

Araştırmalara göre, en fazla 20 dakika derin odaklanma süreci yaşayabiliyoruz. Hayatın karmaşası içinde odaklanmak mümkün mü? İşte sizlere odaklanabilmenin ve daha verimli olabilmenin ipuçları...

SABAH YARATILICIK GEREKTİREN İŞLERİ YAPIN

Genellikle düşünmeden hareket eder ve zor işlerden başlarız. Bu enerjimizi tüketir ve odaklanmayı azaltır.

Konsantrasyon ve yaratıcılık gerektiren işlere öncelik verin, basit ve el oyalayıcı işleri gün içinde öğleden sonra yapın.

EN VERİMLİ 6 SAATİNİZİ BULUN

Bir araştırmada binlerce insan incelenmiş ve haftada ortalama altı saat odaklandıkları sonucunu elde etmiş.

Herkesin odaklandığı zaman dilimi farklıymış. Araştırmaya katılanların yüzde 90’ının ofis dışında daha iyi düşünebildiği görülmüş.

Öyleyse ne zaman ve nerede daha iyi odaklandığımızı tespit etmemiz çok önemli.

BEYNİNİZİ KASLARINIZ GİBİ GELİŞTİRİN

Eğer dikkatimizin dağılmasına izin verirsek ve bu bir alışkanlık haline gelirse, odaklanma yeteneğimiz de azalmaya başlıyor. Bu durumda beynimizi odaklanmama yönünde eğitmiş oluyoruz. Hemen bunu tersine çevirip işlerimizden bir tanesine odaklanıp, beyninizi tekrar odaklanma konusunda eğitmeye başlayın. Günde 5 dakikalık küçük egzersizler bile yeterli.

“Son 20 yılda psikolojideki en önemli buluş, insanların kendi düşüncelerini seçebilmesidir.”

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08/07/2022 15:47