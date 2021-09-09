İşte ölümlü kazanın tüm detayları…

Lefkoşa’da bu akşam meydana gelen trafik kazasında, 42 yaşındaki Ali Gökhan Demirbilek hayatını kaybetti, kazaya karışan ve 143 miligram alkollü olduğu tespit edilen 22 yaşındaki Mehmet Behai Pınardan ise tutuklandı.

Lefkoşa’da Küçükkaymaklı bölgesindeki Özker Özgür Caddesi’nde bu akşam meydana gelen trafik kazasında, Ali Gökhan Demirbilek (E-42) hayatını kaybederken 2’si çocuk 4 kişi de yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, saat 20.00 sıralarındaki kaza Nagehan Şentürk (K-53) yönetimindeki FT 677 plakalı salon aracın, Jumbo alışveriş merkezinden dikkatsizce caddeye çıkıp sağa döndüğü sırada batıdan gelen Mehmet Behai Pınardan (E-22) yönetimindeki KM 555 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu oldu.

İki aracın çarpıştığı kazada FT 677 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ali Gökhan Demirbilek (E-42) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan FT 677 plakalı araç sürücüsü Nagehan Şentürk ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Öykü Su Şentürk (K-7), Murat Ateş Şentürk (E-2) ve Müzeyyen Demirbilek’in (K-44) tedavileri ise kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

Polis, kaza anında 143 promil alkollü olduğunu tespit ettiği KM 555 plakalı araç sürücüsü Mehmet Behai Pınardan’ın tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Bu akşamki kazayla KKTC’de 2021 yılında meydana gelen ve ölümle sonuçlanan kaza sayısı 17’ye, ölü sayısı da 17’ye yükseldi.

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09/09/2021 22:25