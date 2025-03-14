İşte Özgürgün olayının perde arkası…

Haber Kıbrıs-Özel

Eski Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi’nin eski genel başkanı Hüseyin Özgürgün’ün ismi yeniden gündeme geldi.

Dün akşam saatlerinde UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey’in Özgürgün ile fotoğrafını “Özlemiştik. Hayırlısı…” yazısı ile paylaşması sonrası kulisler hareketlendi.

Haber Kıbrıs, olayın perde arkasına ulaştı ve Özgürgün’ün neden yeniden gündeme geldiğini öğrendi.

Önceki gün UBP’nin parti meclisi toplantısında bir üye, Başbakan Ünal Üstel’e savcılıkla ilgili bir soru sorması üzerine Üstel “Poliste değil ama başsavcılıkta bazı isimler korunuyor. Ben bunun farkındayım. Aşılmayacak sorunlar değil bunlar. Bu ülkenin eski başbakanı ülkeye dönemiyor. Hüseyin Özgürgün’ün ülkeye gelir gelmez tutuklanacak olması aşılamayacak bir sorun değil. Bunu da aşmamız gerek. Başsavcılık bunu aşabilir. Sayın eski başbakanın ülkeye gelmesi için elimden geleni yapmaya gayret göstermeye devam edeceğim. Gönlümden geçen ülkesine gelmesidir” dedi.

Özgürgün’ün adaya gelmek için bir girişimi olmadığını, konunun parti meclisinde bir soru üzerine gündeme geldiği öğrenildi.

Peki ne yaşanmıştı?

Hüseyin Özgürgün, Ulusal Birlik Partisi’nin milletvekili olarak görev yaptığı dönemde meclise mal bildiriminin gerçeği yansıtmadığı tespit edilmişti. Özgürgün’ün banka hesabından yaklaşık 16 milyon TL çıkmıştı. Özgürgün’e bu para sorulduğunda ise ‘bankadaki para partinindi’ cevabını vermişti.

Başsavcılık Özgürgün aleyhine 43 davayı içeren bir dosya hazırlamış ve meclise göndermişti.

Hakkında yürütülen soruşturma sonucu 7 Ekim 2019 tarihinde meclis Özgürgün’ün dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Özgürgün ise 20 Kasım 2019 tarihinde adayı terk etmiş ve İstanbul’a yerleşmişti.