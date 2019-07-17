İşte Parçalı Ay Tutulmasının Etkileri

Uzman Astrolog Aygül Aydın, Parçalı Ay tutulmasının tek tek burçlara etkilerini açıkladı. Bu tutulma, aşktan iş yaşamımıza kadar hayatımızı önemli bir ölçüde değiştirecek etkiler barındırıyor.



İŞTE PARÇALI AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİLERİ:

KOÇ



Kariyer hayatınızda bazı sürpriz gelişmeler sizi bekliyor olabilir. Bu zamana kadar aldığınız eğitimler verdiğiniz emekler sizlerin önünüze gelmeye başlıyor. Hikayenizin en önemli alanında parlama zamanı geldi. Kendinizi gereksiz yere baskılamayın.

BOĞA



Hayatınızda bazı konularda köşeye sıkışmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Şimdi tam da bir köşeden dönme zamanı diyebiliriz. Bu ay tutulması ile vereceğiniz o görkemli karar sizi geleceğe doğru emin adımlarla taşıyacaktır. Emeklerinizin karşılığını görebileceğiniz bir dönem.

İKİZLER



Uzun zamandır kazandığınız yetenekleri artık kazanımlara dökme zamanındasınız. Finansal anlamda kim olduğunuz veya neyin mümkün olduğunu çok net görebileceksiniz. Hayatınıza yepyeni bir bakış açısı getirmenin ve önemli olan o köprüden geçme zamanı geldiğini söyleyebiliriz. Gerçek yeteneklerinize yönelmeli ve bu alanda başarınızı göstermelisiniz.

YENGEÇ



Bu dönem zaten sizlerin yeniden doğuş dönemidir. Artık şüphe ve korkularınıza kafa tutmayı ve gelişmeyi seçeceksiniz. Ay tutulması etkisiyle kabuğunuzdan çıktığınız ve ilişkilerde duyduğunuz bağlılıktan ayrıldığınız bir süreci temsil edecek. Gelişmeyi seçin ve çevrenizdeki mutluluğu yakalayın.

ASLAN



Uzun zamandır iddialı olduğunuz yerlerden vuruldunuz. Genel anlamda hem iş sorumluluklarınız hem kariyer hayatınız için sürekli çalışıyor olma fikriniz sizi biraz yordu. Şimdi sıra bu yorgunluğun başarısını hissetmenizdedir. Artık alışkanlıkların dışına çıkmaya başarıyorsunuz ve daha iddialı bir dönem içine giriyorsunuz. Sadece esnek olmayı deneyin.

BAŞAK



Değerlerinizi ve hedeflerinizi planlamaya başlayabilirsiniz. İlişkinizde bir sonraki sürece ilerliyorsunuz. Ya da bir ilişkiniz yoksa artık kendinizi güçlü bir duygusal yakınlığa ilerletiyorsunuz. Bu ay tutulması ile büyümeye başlıyorsunuz. Önemli bir zafer sizi bekliyor. Topluluklar içerisinde olmaya çalışın.

TERAZİ



Profesyonel anlamda konumunuzu değiştirme veya kendinizi yenileme dönemi içerisine giriyorsunuz. Kendinize daha fazla özgürlük kazandıracak ve verdiğiniz kararlarda gönül rahatlığı içerisinde olabileceksiniz. Artık eskide kalan ve size hatalar yapılan kariyer hikayeleriyle belki de ilişkileriniz konusuyla vedalaşma zamanı. Yepyeni bir oluşum içerisine giriyorsunuz.

AKREP



Hayatınızla ilgili kendinizi geliştirecek bir konuda önemli bir dönüşüme ilerlemeyi seçiyor olabilirsiniz. Seçmiyorsanız bunu mutlaka seçmelisiniz. Dünyanız değişime gidiyor. Hayat görüşleriniz ve olaylara bakış açınız evrimleşiyor. Önemli bir iş birliği veya güzel bir başarı sizi yüreklendirecektir. Geçen yıllarınıza yanmak yerine, gelecek günler için planlarınızı hayata geçirin.

YAY



Yatırımsal konularda önemli bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Finansal bir özgürlük istiyor olabilirsiniz. Yeni stratejiler ve yeni yöntemler içinde olduğunuz bir dönem. Borçlarınızı veya alacaklarınızı çok rahat ödeyebildiğiniz bir süreci başlatabilirsiniz. Yeni bir başlangıca hazırlı olmalısınız. Kazançlarında yeni fırsatlar keşfedebilirsiniz. İlişkinizdeki tutarsızlık doğru yolu buluyor.

OĞLAK BURCU



Bu ay tutulması sizlerin burcunda gerçekleşiyor. Gerçek yaşamın rahatlığını ve güvenliğini bulmanın zamanı geldi. Bu ilişkilerinizin değişeceği ve değişen bu sürece güvenmeniz gerektiğini gösteren bir tutulma etkisidir. Artık kapınıza kadar gelen fırsatlarınızda korku ve şüphelerden arınmanız gerekmektedir. Hedeflerinize ilerlemeli ve ait olduğunuz yere geçme cesaretinde bulunmalısınız. Bu sizin için son şans olabilir.

KOVA



Kendinize yeni bir yaşam yönü belirlemek isteyebilirsiniz. Yani sizin gelişiminize katkısı olmayan rutinlerinizden uzak kalmak gibi bir seçiminiz olabilir. Yeni bir sağlıklı yaşam ve beslenme konularında yeni yöntemler seçmenizi destekleyici bir dönemdesiniz. Burada büyük değişimleri görecek ve hissedeceksiniz. Kendinizi ifade ederken zihinsel olarak sizi engelleyen durumları kırabileceksiniz. Esneklik ve yeni yaklaşımlara açıklık, kendinizi serbest bıraktığınızda anahtar olacaktır.

BALIK BURCU



Kariyeriniz ile ilgili pek beklemediğiniz şaşırtıcı bir gelişme içinde olabilirsiniz. Kendinize hem ev içinde hem ofis içinde belirli düzenler kurmak isteyebilirsiniz. Aşk ve ilişkiler anlamında şanslı ve bereketli bir süreç içine giriyorsunuz. Projelerinizden ya da yeni fikirlerinizden alacağınız meyveler sizleri heyecanlandırabilir. Sizleri manipüle eden ve baskı yaratan her şeyden uzak kalmayı seçmelisiniz.

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