İşte Protokolün Tam Metni
23/07/2019
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Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın tam metni:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA İKTİSADİ VE MALİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti
aralarındaki iktisadi ve mali işbirliğinin 2019 yılında aşağıdaki koşullarda
sürdürülmesi hususunda anlaşmışlardır.
I- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti;
1. Ek-1’de yer alan 2019 Eylem Planı’nda belirlenen hedefleri ve reform eylemlerini
zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirmeyi,
2. En geç 2019 yılı Ekim ayının sonuna kadar 2020-2022 dönemini kapsayan
Ekonomik Program teklifini hazırlamayı,
II- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti;
1. Kamu Maliyesinin Desteklenmesi, Reel Sektörün Desteklenmesi, Altyapı
Yatırımları, Savunma ve Reformların Desteklenmesi için kullanılmak amacıyla
1.215 milyon TL’ye (Ek-2) kadar olmak üzere Türk Lirası cinsinden hibe ile Türk
Lirası veya ABD Doları cinsinden kredi yardımında bulunmayı,
2. Hibeleri, Ek-3’de yer alan “Hibelerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” ;
Kredileri, Ek-4’de yer alan “Kredilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar”
çerçevesinde kullandırmayı,
3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti’nin ihtiyaç duyacağı her alanda teknik
yardım sağlamayı, kamu görevlilerini ve diğer uzmanlarını ihtiyacın gerektirdiği
sürece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçici olarak görevlendirmeyi,
taahhüt etmişlerdir.
III- Diğer Hususlar
1. Türkiye Cumhuriyeti tarafından taahhüt edilen kredi ve hibe tutarlarının tertipler
arasındaki dağılımı Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konularak belirlenir.
2. Bu anlaşmanın dışında yapılacak diğer yardımlar, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında protokol
imzalanmak suretiyle yapılır. Ancak bu yardımlar bu anlaşmanın amaçlarına
aykırı olamaz.
3. Altyapı ve Reel Sektör projelerinin 2019 Eylem Planı’nın amaçlarına uygun
olması esastır. Bu uygunluk T.C. Teknik Heyetince gözetilir.
4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Teknik Heyeti, her ay Aylık Program İzleme
Raporu hazırlar. Bu raporlar Türkiye Cumhuriyeti Teknik Heyetince aylık olarak
yapılacak toplantılarda değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde belirlenen
kredi ve hibeler Türkiye Cumhuriyeti Teknik Heyeti kararına istinaden
Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın onayı üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne aktarılır.
5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin gidişatı ve Programın
uygulamaları Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Teknik
Heyetlerinin Ekim ve Aralık aylarında yapacakları gözden geçirme
toplantılarında değerlendirilir.
6. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Ekim ayı sonuna kadar hazırlanması
taahhüt edilen 2020-2022 dönemini kapsayan Ekonomik Program teklifi 2019 yılı
sonuna kadar taraflar arasında gerekli görüşmeler yapılarak sonuçlandırılır.
7. Reformları desteklemek için ayrılan kaynak, reformların finansmanında veya
reformların tamamlanması şartına bağlı olarak bütçe açığı için kullanılır.
8. İşbu Anlaşma, tarafların kendi mevzuatları uyarınca yasal işlemleri
tamamladıklarını belirten son bildirim tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
İşbu Protokol …/…/2019 tarihinde iki asıl nüsha olarak Lefkoşa ve Ankara’da
imzalanmıştır.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA
2019 YILINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ YARDIMLARIYLA FİNANSE EDİLECEK ALT YAPI PROJELERİ
TL
2019 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE SAĞLANAN KREDİNİN
KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
T.C. 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli “E” işaretli cetvelin 4’üncü
maddesinin (a) bendindeki “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sermaye giderleri, transfer
giderleri ve diğer amaçlarla kullanılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği
emrine gönderilen ödeneklerin kullanım amaç, yöntem ve şartları Türkiye Cumhuriyeti ile
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yapılacak protokol ile tespit olunur” hükmü
bulunmaktadır.
Bu çerçevede, 2019 yılında T.C. tarafından ayrılan kredi nitelikli kaynakların dağılımı
ve kullanımı aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır:
1. 2019 yılında T.C. kaynaklarından KKTC’ye sağlanacak olan toplam kredi Ek-4.1
sayılı tabloda, yalnızca bütçe ödeneklerinden sağlanacak kredi ise Ek-4.2 sayılı tabloda
gösterilmiştir. KKTC’ye kredi olarak verilmek üzere tefrik edilmiş olan ödenekler KKTC
makamları ile istişare edilmek suretiyle T.C. Teknik Heyeti kararına istinaden mevcut veya
yeni kredi ödenekleri ile hibe ödenekleri tertiplerine aktarılabilir.
2. Sözkonusu kredi, T.C. Teknik Heyeti kararına istinaden T.C. Hazine ve Maliye
Bakanlığı tarafından, KKTC Hükümeti tarafından KKTC Merkez Bankası nezdinde belirlenen
ilgili hesaba nakit olarak aktarılır.
3. İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın III/4 maddesi uyarınca her ay hazırlanacak
raporlarda; 2019 yılında tüm kamu kurumlarında (Merkezi Yönetim, KİT, Fon, Döner
Sermaye, Belediye vb. dahil) mevcut çalışan, işe alınan ve işten ayrılan personel sayıları ile her
ne ad altında olursa olsun yapılan düzenli ödemelere (emekli, sosyal yardım, burs, özürlü vb)
ilişkin gelişmelere ayrıntılı olarak yer verilir. Ayrıca yeni personel istihdamı için KKTC
Maliye Bakanlığınca verilen izinler de rapora dahil edilir.
4. Ay sonu bütçe gerçekleşmeleri ile cari ayın bütçe gelir-gider tahmin özeti her ayın
beşine kadar T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisine iletilecektir.
5. Kamu Sektörü (Diğer) için;
- 2019 yılında tahsis edilen 75.000.000,00 TL,
- 2018 yılından devreden 580.323,50 TL,
olmak üzere toplam 75.580.323,50 TL kaynak ayrılmıştır.
6. Reform Destekleme Ödeneği olarak 75.000.000 TL kaynak ayrılmıştır.
Reformları desteklemek için ayrılan bu kaynak, reformların finansmanında,
özelleştirme uygulamalarında veya reformların tamamlanması şartına bağlı olarak bütçe açığı
için kullanılır. Reform Destekleme Ödeneği’nin tahsis edildiği öncelikli reform alanları Ek
EK-4
4.3’de gösterilmektedir. Öncelikli reform alanları için tahsis edilen kaynak tutarları arasında
değişiklik yapmaya T.C. Teknik Heyeti yetkilidir.
Kamu kurumlarında yapılacak reformlar kapsamında Reform Destekleme Ödeneği
kredi teminatı olarak kullanılabilir. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar T.C. Teknik Heyeti
tarafından belirlenir.