İşte psikoloji bozan yiyecekler!

Ruh haliniz üzerinde etkili olan faktörlerin sadece çevresel ve fizyolojik etkenler olduğunu düşünüyorsanız yapılan araştırmalar sizleri şaşırtacak. Bilimsel araştırmalar, günlük tükettiğiniz besinlerin de ruh halinize doğrudan etki ettiğini ortaya koyuyor. İşte tüketildiğinde sizi mutsuz edecek o yiyecekler...

Katı yağ ve margarin

İnsan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinen trans yağlar mutsuz olmanızın en büyük sebeplerinden birisi olabilir. Trans yağ yerine tereyağı kullanmayı deneyebilirsiniz.

Ambalajlı şekerler

Şekerlemeler göründüğünün tam zıttı olacak biçimde ruh halinizi olumsuz yönde etkiliyor. İçeriğinde birçok farklı zararlı madde barındıran ambalajlı şekerlemeler çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi sağlık sorunlarına da yol açıyor.

Fast food

Fast food ürünlerin vücudunuza verdiği zararları göz ardı ediyorsanız ruh haliniz üzerindeki etkisi sizi korkutmalı. Mutsuzluğa neden olduğu tespit edilen fast food ürünler, içerdiği yağlar ile de vücudun en büyük düşmanlarından birisi olarak görülüyor.

Mısır gevrekleri

Diyet yaparken tercih ettiğiniz mısır gevrekleri enerji vermesinin yanı sıra melankolik bir ruh haline bürünmenize de neden oluyor. İçeriğinde sanıldığından daha fazla miktarda şeker barındıran bu ürünleri diyet listenizden çıkarmanız uygun olacaktır.

Paket kuruyemiş ve kutu konserveler

Kuruyemiş severler için kötü haber! Kuruyemiş ve kutu konserve gibi hazır ürünlerpsikolojinizi olumsuz yönde etkileyen yiyeceklerin başında geliyor. Paket kuruyemişlerin içinde yer alan katkı maddeleri kişide yorgunluk, zayıflık gibi hislere neden oluyor.