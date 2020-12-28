İşte saat 21:00'den sonra kapalı olacak iş yerleri!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi 28 Aralık tarihinden itibaren birçok işyerini saat 21.00’dan sonra kapatma kararı aldı.

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28/12/2020

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İşte saat 21:00'den sonra kapalı olacak iş yerleri!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi 28 Aralık tarihinden itibaren birçok işyerini saat 21.00’dan sonra kapatma kararı aldı.

Bugünden itibaren saat 21.00’dan sonra cafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, masaj salonu, spor salonu, pide salonu, simitçi, berber salonu alanlarındaki faaliyetlerin durdurulmasına karar verildi.

Ancak saat 21.00’dan sonra yalnızca paket servis hizmetlerinin açık kalması uygun görüldü.

28/12/2020 15:13
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TAGS: kapalı işyerleri, koronavirüs, kktc,
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