İşte Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu, bugün oynanan 10 maçla tamamlandı.

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14/08/2024

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İşte Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar

Ligde 3. eleme turunda bugün Midtjylland (Danimarka), Bodo/Glimt (Norveç), Salzburg (Avusturya), Malmö (İsveç), Karabağ (Azerbaycan), Slavia Prag (Çekya), Sparta Prag (Çekya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Lille (Fransa) ve Slovan Bratislava (Slovakya), rakiplerini eleyerek tur atladı.

Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

Ferencvaros (Macaristan) - Midtjylland (Danimarka): 1-1 (0-2)

Rangers (İskoçya)- Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-2 (1-1)

PAOK (Yunanistan) - Malmö (İsveç): 3-4 (2-2)

Ludogorets (Bulgaristan)- Karabağ (Azerbaycan): 2-7 (2-1)

Union Saint-Gilloise (Belçika)- Slavia Prag (Çekya): 0-1 (1-3)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-0 (0-2)

Bodo/Glimt (Norveç)- Jagiellonia (Polonya): 4-1 (1-0)

FCSB (Romanya)- Sparta Prag (Çekya): 2-3 (1-1)

Fenerbahçe- Lille (Fransa): 1-1 (1-2)

Twente (Hollanda) - Salzburg (Avusturya): 3-3 (1-2)

14/08/2024 10:01
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TAGS: Şampiyonlar Ligi, tur
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