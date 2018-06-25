İşte seçim sonrası altın fiyatları

Altının gram fiyatı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde salt çoğunluğu elde etmesinin ardından haftaya yüzde 2,5 azalışla güne 186,4 liradan başladı, öğle saatlerinde 191 lirayı gören altın tekrar yükselişe geçti. 25.5.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla yükselişine devam ediyor. Altın 190-191 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?

Cuma günü dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre 0,80 azalışla 191,1 liradan tamamlamıştı.

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Gram altın 25 Haziran günü 191,37 liradan alınırken, 191,67 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 306,27 liradan alınırken 313,46 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 610.62’den alınırken 626,91 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1246,00 liradan alınıp 1259,00 liradan alıcı buluyor.

aLTIN FİYATLAR İÇİN UZMANLAR NE DİYOR?

Son iki haftada etkili olan düşüş eğilimini yeni haftaya da taşıyan altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.266 dolar seviyesinden işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AK Parti’nin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde resmi olmayan sonuçlara göre birinci çıktığını anımsattı. Seçim sonucunun ardından yurt içi piyasalarda döviz ve altının gram fiyatında sert düşüşler yaşandığını bildiren Memiş, bu hafta yurt içi piyasalarda seçim sonuçlarının etkisinin devam edeceğini kaydetti.

Memiş, Türkiye'de seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ve siyasi istikrarın devam etmesinin yabancı yatırımcıların sıcak para akışını hızlandırabileceğini ifade ederek, “Döviz ve altının gram fiyatında beklediğimiz kısa vadeli sert düşüşlerin yatırımcısına alım fırsatı vereceğini düşünüyoruz. Teknik olarak altının gram fiyatında görünüm negatif olduğundan, destek seviyelerine geri çekilmeler bizim için sürpriz olmayacaktır. Bugün altının gram fiyatının 185-190 lira aralığında işlemler görmesini bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.