İşte seçim sonuçları

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25/12/2022

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İşte seçim sonuçları

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 18.00 itibari ile  sonu erdi. Oy sayımı ve sonuçların açıklanmasına geçildi. Gayri resmi şonuçlar şöyle:

LEFKOŞA:

DEĞİRMENLİK - AKINCILAR BELEDİYESİ

ALİ KARAVEZİRLER (CTP Adayı): 3490

EBRU TÖREHAN (UBP Adayı): 2462

KAMİL ERDOĞAN MEREN (BAĞIMSIZ): 75

GÖNYELİ - ALAYKÖY BELEDİYESİ

AHMET YALÇIN BENLİ (CTP Adayı): 3828

HÜSEYİN AMCAOĞLU (UBP Adayı): 6339

LEFKOŞA BELEDİYESİ

SILA USAR İNCİRLİ (CTP Adayı): 4912

MEHMET HARMANCI (TDP Adayı): 9312

SADIK GARDİYANOĞLU (UBP Adayı): 3996

HÜSEYİN ERYAMAN (BAĞIMSIZ): 141

OYTUN ANDAŞ (BAĞIMSIZ) : 21

OKYAY SADIKOĞLU (BAĞIMSIZ):138

GİRNE:

ÇATALKÖY-ESENTEPE BELEDİYESİ

CEYHUN KIROK (CTP Adayı): 1253

HÜSEYİN HÖYÜK (BAĞIMSIZ): 171

AHMET ÖZGÜN (BAĞIMSIZ): 53

CEMAL ERDOĞAN (BAĞIMSIZ): 619

MEHMET HULUSİOĞLU (BAĞIMSIZ): 1167

AHMET KARAL (BAĞIMSIZ): 217

DİKMEN BELEDİYESİ

YÜKSEL ÇELEBİ (CTP Adayı): 2646

NİYAZİ ÖZTÜRK (UBP Adayı): 2246

SÜLEYMAN KEMİK (BAĞIMSIZ): 54

GİRNE BELEDİYESİ

MURAT ŞENKUL (CTP Adayı): 2881

OSMAN ZORBA (KSP Adayı): 64

ÖZDAL KEREM (BAĞIMSIZ): 83

NİDAİ GÜNGÖRDÜ (BAĞIMSIZ): 2732

ZEKİ ÇELER (BAĞIMSIZ): 2611

LAPTA-ALSANCAK ÇAMLIBEL BELEDİYESİ

EMRE EFENDİ (CTP Adayı): 1183

MEHMET YULAF (BAĞIMSIZ): 351

SALAHİ TÜREL UÇKAN (BAĞIMSIZ): 314

FUAT NAMSOY (BAĞIMSIZ): 2306

FIRAT ATASER (BAĞIMSIZ): 3779

İSKELE:

ERENKÖY - KARPAZ BELEDİYESİ

SUPHİ COŞKUN (CTP Adayı): 1164

HAMİT BAKIRCI (UBP Adayı): 2175

BEKİR BOLATCAN (BAĞIMSIZ): 581

METİN OSMANLILAR (BAĞIMSIZ): 276

KÜFİ TULGA (BAĞIMSIZ): 588

İSKELE BELEDİYESİ

HASAN SADIKOĞLU (UBP Adayı): 3311

MEHMET ŞENOL (BAĞIMSIZ): 1742

MEHMETÇİK - BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ

CEMİL SARIÇİZMELİ (CTP Adayı): 1045

FATMA ÇİMEN TUĞLU (UBP Adayı): 1192

MEHMET ÇELEBİ (BAĞIMSIZ): 387

MAĞUSA:

BEYARMUDU BELEDİYESİ

SADIK TUVER (CTP Adayı): 352

İLKER EDİP (UBP Adayı): 1130

GÜRAY KAFA (BAĞIMSIZ): 15

BÜLENT BEBEK (BAĞIMSIZ): 1064

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ

SÜLEYMAN ULUÇAY (CTP Adayı): 6620

ERDAL ÖZCENK (UBP Adayı): 5056

UMUT KADI (TDP Adayı): 239

SALİH OKTAY (BAĞIMSIZ): 1156

HABİBE ÇETİN (BAĞIMSIZ): 164

GEÇİTKALE - SERDARLI BELEDİYESİ

HASAN ÖZTAŞ (CTP Adayı): 1619

HALİL KASIM (UBP Adayı): 2109

MESARYA BELEDİYESİ

AHMET LATİF (CTP Adayı): 2283

KÜRŞAT ÖZER (UBP Adayı): 2030

EYLEM DOLMACI NALCIOĞLU (BAĞIMSIZ): 75

HASAN ADAHAN (BAĞIMSIZ): 1037

TATLISU BELEDİYESİ

AHMET HAYRİ ORÇAN (DP Adayı): 315

ORHAN BEBEK (BAĞIMSIZ): 211

MEHMET ALİ ÖZDEMİR (BAĞIMSIZ): 46

YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ

ŞİFA ÇOLAKOĞLU (CTP Adayı): 852

MUSTAFA ZURNACILAR (BAĞIMSIZ): 1817

KATİP DEMİR (BAĞIMSIZ): 1958

LEFKE BELEDİYESİ

AZİZ KAYA (CTP Adayı): 2576

ADİL ÖZGEY (UBP Adayı): 2388

ADNAN ERASLAN (BAĞIMSIZ): 150

GÜZELYURT BELEDİYESİ

OSMAN BİCAN (CTP Adayı): 3399

MAHMUT ÖZÇINAR (UBP Adayı): 4258

REŞAT KANSOY (BAĞIMSIZ): 1948

25/12/2022 19:07
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TAGS: seçim, haber, kıbrıs
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