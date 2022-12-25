İşte seçim sonuçları
25/12/2022
Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 18.00 itibari ile sonu erdi. Oy sayımı ve sonuçların açıklanmasına geçildi. Gayri resmi şonuçlar şöyle:
LEFKOŞA:
DEĞİRMENLİK - AKINCILAR BELEDİYESİ
ALİ KARAVEZİRLER (CTP Adayı): 3490
EBRU TÖREHAN (UBP Adayı): 2462
KAMİL ERDOĞAN MEREN (BAĞIMSIZ): 75
GÖNYELİ - ALAYKÖY BELEDİYESİ
AHMET YALÇIN BENLİ (CTP Adayı): 3828
HÜSEYİN AMCAOĞLU (UBP Adayı): 6339
LEFKOŞA BELEDİYESİ
SILA USAR İNCİRLİ (CTP Adayı): 4912
MEHMET HARMANCI (TDP Adayı): 9312
SADIK GARDİYANOĞLU (UBP Adayı): 3996
HÜSEYİN ERYAMAN (BAĞIMSIZ): 141
OYTUN ANDAŞ (BAĞIMSIZ) : 21
OKYAY SADIKOĞLU (BAĞIMSIZ):138
GİRNE:
ÇATALKÖY-ESENTEPE BELEDİYESİ
CEYHUN KIROK (CTP Adayı): 1253
HÜSEYİN HÖYÜK (BAĞIMSIZ): 171
AHMET ÖZGÜN (BAĞIMSIZ): 53
CEMAL ERDOĞAN (BAĞIMSIZ): 619
MEHMET HULUSİOĞLU (BAĞIMSIZ): 1167
AHMET KARAL (BAĞIMSIZ): 217
DİKMEN BELEDİYESİ
YÜKSEL ÇELEBİ (CTP Adayı): 2646
NİYAZİ ÖZTÜRK (UBP Adayı): 2246
SÜLEYMAN KEMİK (BAĞIMSIZ): 54
GİRNE BELEDİYESİ
MURAT ŞENKUL (CTP Adayı): 2881
OSMAN ZORBA (KSP Adayı): 64
ÖZDAL KEREM (BAĞIMSIZ): 83
NİDAİ GÜNGÖRDÜ (BAĞIMSIZ): 2732
ZEKİ ÇELER (BAĞIMSIZ): 2611
LAPTA-ALSANCAK ÇAMLIBEL BELEDİYESİ
EMRE EFENDİ (CTP Adayı): 1183
MEHMET YULAF (BAĞIMSIZ): 351
SALAHİ TÜREL UÇKAN (BAĞIMSIZ): 314
FUAT NAMSOY (BAĞIMSIZ): 2306
FIRAT ATASER (BAĞIMSIZ): 3779
İSKELE:
ERENKÖY - KARPAZ BELEDİYESİ
SUPHİ COŞKUN (CTP Adayı): 1164
HAMİT BAKIRCI (UBP Adayı): 2175
BEKİR BOLATCAN (BAĞIMSIZ): 581
METİN OSMANLILAR (BAĞIMSIZ): 276
KÜFİ TULGA (BAĞIMSIZ): 588
İSKELE BELEDİYESİ
HASAN SADIKOĞLU (UBP Adayı): 3311
MEHMET ŞENOL (BAĞIMSIZ): 1742
MEHMETÇİK - BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ
CEMİL SARIÇİZMELİ (CTP Adayı): 1045
FATMA ÇİMEN TUĞLU (UBP Adayı): 1192
MEHMET ÇELEBİ (BAĞIMSIZ): 387
MAĞUSA:
BEYARMUDU BELEDİYESİ
SADIK TUVER (CTP Adayı): 352
İLKER EDİP (UBP Adayı): 1130
GÜRAY KAFA (BAĞIMSIZ): 15
BÜLENT BEBEK (BAĞIMSIZ): 1064
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ
SÜLEYMAN ULUÇAY (CTP Adayı): 6620
ERDAL ÖZCENK (UBP Adayı): 5056
UMUT KADI (TDP Adayı): 239
SALİH OKTAY (BAĞIMSIZ): 1156
HABİBE ÇETİN (BAĞIMSIZ): 164
GEÇİTKALE - SERDARLI BELEDİYESİ
HASAN ÖZTAŞ (CTP Adayı): 1619
HALİL KASIM (UBP Adayı): 2109
MESARYA BELEDİYESİ
AHMET LATİF (CTP Adayı): 2283
KÜRŞAT ÖZER (UBP Adayı): 2030
EYLEM DOLMACI NALCIOĞLU (BAĞIMSIZ): 75
HASAN ADAHAN (BAĞIMSIZ): 1037
TATLISU BELEDİYESİ
AHMET HAYRİ ORÇAN (DP Adayı): 315
ORHAN BEBEK (BAĞIMSIZ): 211
MEHMET ALİ ÖZDEMİR (BAĞIMSIZ): 46
YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ
ŞİFA ÇOLAKOĞLU (CTP Adayı): 852
MUSTAFA ZURNACILAR (BAĞIMSIZ): 1817
KATİP DEMİR (BAĞIMSIZ): 1958
LEFKE BELEDİYESİ
AZİZ KAYA (CTP Adayı): 2576
ADİL ÖZGEY (UBP Adayı): 2388
ADNAN ERASLAN (BAĞIMSIZ): 150
GÜZELYURT BELEDİYESİ
OSMAN BİCAN (CTP Adayı): 3399
MAHMUT ÖZÇINAR (UBP Adayı): 4258
REŞAT KANSOY (BAĞIMSIZ): 1948