İşte son hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre, bir süreden beri bölgeyi etkisi altına alan yer yer etkili yağışlar, salı gününe kadar devam edecek.



Daire’nin 2 - 8 Haziran dönemini kapsayan raporundan derlenen bilgilere göre, hava sıcaklığı en fazla 32 dereceye kadar çıkacak.



Rüzgâr ise Güney ve Batı yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek