HABER KIBRIS

İşte son hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre, bir süreden beri bölgeyi etkisi altına alan yer yer etkili yağışlar, salı gününe kadar devam edecek.

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01/06/2018

İşte son hava durumu raporu!
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Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre, bir süreden beri bölgeyi etkisi altına alan yer yer etkili yağışlar, salı gününe kadar devam edecek.

Daire’nin 2 - 8 Haziran dönemini kapsayan raporundan derlenen bilgilere göre, hava sıcaklığı en fazla 32 dereceye kadar çıkacak.

Rüzgâr ise Güney ve Batı yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek

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TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
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