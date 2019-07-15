HABER KIBRIS

ad

İşte son hava durumu raporu

KKTC’de çarşamba ve perşembe günleri yağmur bekleniyor.

ads
15/07/2019

ads
İşte son hava durumu raporu

KKTC’de çarşamba ve perşembe günleri yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, 22 Temmuz’a kadar olan sürenin ilk bölümünde serin ve nemli, ikinci yarında da sıcak hava etkili olacak, çarşamba ve  perşembe yer yer sağanak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37,  sahillerde de 30--33 derece dolaylarında  
seyredecek.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.